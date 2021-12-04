Жители села Зегдулети во время акции протеста. Стоп-кадр из видео на странице https://rustavi2.ge/ka/news/216359

04 декабря 2021, 14:38

Жители села в Грузии заблокировали дорогу

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Противники передачи в частную собственность пастбища в селе Зегдулети перекрыли сегодня местную трассу. Между силовиками и протестующими произошла стычка, когда сельчане попытались заблокировать еще одну дорогу. Один активист был задержан.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня жители села Зегдулети на Востоке Грузии потребовали от властей решения проблемы с продажей пастбища иностранному инвестору. 24 ноября чиновники попросили у них отсрочки на 10 дней, по истечении которой пообещали озвучить выход из ситуации. Однако по прошествии этого срока ответа от властей не последовало, и протестующие пригрозили перекрыть автотрассу.

Несколько десятков жителей села Зегдулети сегодня перекрыли дорогу Гори – Бершуети в знак протеста против продажи участка земли, на котором они пасут скот. На месте акции произошла стычка с полицией. В результате один из жителей был доставлен в полицейский участок, информировал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Участник акции был задержан после того, как протестующие попытались перекрыть автодорогу Лиси – Сенаки – Леселидзе, передало издание "Батумилеби".

С протестующими встретились губернатор Шида Картли Валериан Мчедлидзе, мэр Гори Владимир Хинчегашвили и другие чиновники. Они заверили местных жителей, что власти пытаются найти выход из ситуации. При этом необходимо не нарушить права нынешнего собственника земли, который, с их слов, необоснованно приобрел землю, сообщило "Эхо Кавказа"*.

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

Примечание:

"Активисты пожаловались на непосильные штрафы за участие в акции протеста в Тбилиси",  "Участники акции в Рустави выдвинули ультиматум властям", "Оппозиция усмотрела политический подтекст в словах Зурабишвили об ужесточении ограничений".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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