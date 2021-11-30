Пенсионер МВД повторно приговорен к ограничению свободы за убийство махачкалинки

30 ноября 2021, 16:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Советский райсуд Махачкалы пересмотрел дело полицейского на пенсии Тагира Велагаева, приговоренного к двум годам ограничения свободы за убийство бывшей супруги, и вновь назначил ему такое наказание.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня 2020 года Верховный суд Дагестана удовлетворил просьбу потерпевшей стороны об отмене приговора Тагиру Велагаеву и направил дело на повторное рассмотрение в Советский райсуд Махачкалы, но иным составом. Дело было возбуждено по статье об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ), однако затем было переквалифицировано на статью об убийстве, совершенном в состоянии аффекта (часть 1 статьи 107 УК РФ), предусматривающую до трех лет лишения свободы. Потерпевшая сторона не согласна, что преступление было совершено в состоянии аффекта, заявил сын убитой.

Сегодня судья Советского райсуда Махачкалы Михраб Адзиев приговорил пенсионера МВД Тагира Велагаева к двум годам ограничения свободы, такой же приговор вынес в марте 2020 года судья Рашидхан Магомедов, сообщает "Черновик".

Адвокат потерпевшей стороны Арсен Шабанов сообщил, что в ходе процесса заявлял ходатайство о возврате дела Велагаева для переквалификации со статьи "Убийство в состоянии аффекта" на статью "Убийство", но судья отказался удовлетворить это ходатайство.

Часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство) предусматривает от 6 до 15 лет лишения свободы.

Также по ходатайству защиты была проведена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, которая в очередной раз подтвердила состояние аффекта подсудимого, хотя потерпевшая сторона считает, что сделанные ранее выводы эксперта об аффективном состоянии Велагаева в момент преступления "являются научно необоснованными и противоречивыми", пишет издание.

Напомним, по версии обвинения, 5 февраля 2019 года в Махачкале Тагир Велагаев в нетрезвом состоянии пришел к бывшей супруге, 48-летней Умажат Гусейновой, нанес ей четыре удара рукояткой травматического пистолета по голове и задушил. Лишь после задержания Велагаев написал явку с повинной. На допросе он сообщил, что не помнит, как душил бывшую жену.

Советский райсуд в марте 2020 года приговорил Велагаева к двум годам ограничения свободы. Судья мотивировал решение тем, что в момент убийства Велагаев находился в состоянии "внезапно возникшего, сильного душевного волнения", а после задержания "активно способствовал раскрытию и расследованию преступления". Велагаев имел родственные связи в МВД и районном суде, где рассматривалось дело, утверждал сын убитой.

Повторно дело поступило в суд 22 июня 2020 года, заседание началось сегодня в 09.00 мск. С 30 июля 2020 года заседание 12 раз откладывалось по различным основаниям, следует из карточки дела, размещенной на сайте Советского райсуда Махачкалы.

Ограничение свободы заключается в обязательстве не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, не посещать определенные места в пределах города, не выезжать за его пределы, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий, не изменять место жительства, пребывания или работы без согласия надзирающего государственного органа, и являться в этот орган от одного до четырех раз в месяц для регистрации, говорится в тексте статьи 53 УК РФ ("Ограничение свободы").