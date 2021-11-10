Утвержден приговор двум жителям Чечни за перевод денег для поездки в Сирию

10 ноября 2021, 17:50

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Апелляционный военный суд оставил в силе приговор жителям Чечни Анвару Болотханову и Камилю Эльдарову, осужденным за перевод 20 тысяч рублей для поездки к сирийским боевикам.

Как писал "Кавказский узел", 28 июля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил уроженцу Гудермесского района Чечни Анвару Болотханову 5,5 года лишения свободы, а уроженцу Гудермеса Камилю Эльдарову - пять лет лишения свободы по статьям о содействии терроризму.

По версии следствия и суда, в 2015 году Болотханов "с использованием банковской карты, предоставленной Эльдаровым", перечислил денежные средства в размере 20 тысяч рублей иному лицу с целью содействия ему в выезде в Сирию для участия в запрещенном вооруженном формировании. Свою вину осужденные признали.

Один из осужденных обжаловал приговор, однако коллегия Апелляционного военного суда в Московской области сегодня также признала Болотханова и Эльдарова виновными и оставила приговор Южного окружного военного суда без изменений, проинформировал корреспондента "Кавказского узла" сотрудник суда.

Комментариями Анвара Болотханова и Камиля Эльдарова относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Жалоба на приговор Болотханову и Эльдарову поступила 28 сентября, говорится в картотеке на сайте Апелляционного военного суда.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.