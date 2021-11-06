Стоп-кадр видео "Стрельба в г. Волжский", https://youtu.be/84OjGLudGkI

06 ноября 2021, 22:37

Участники свадебного кортежа задержаны за стрельбу в Волжском

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Два жителя Волжского признались после задержания, что стреляли из светошумового пистолета, когда ехали в составе свадебного кортежа.

Задержаны двое местных жителей в возрасте 20 лет и 21 года, сообщило Управление МВД по Волгоградской области. По данным ведомства, они во время движения кортежа поочередно произвели несколько выстрелов в воздух. У одного из задержанных изъят светошумовой пистолет. Оба признали свою вину и пояснили, что таким образом хотели привлечь внимание к свадебному кортежу.

Пока задержанные привлечены к ответственности только за нарушение правил дорожного движения. Один - за выезд на полосу встречного движения, второй - за управление автомобилем без водительских прав. Относительно стрельбы продолжается проверка, процессуальное решение еще не принято, пишет сегодня "Высота 102".

Оба задержанных стреляли из одного и того же светошумового пистолета, передало сегодня местное издание V1.

Задержание произошло после публикации видео инцидента. В кадре две легковушки сопровождают кортеж, включив аварийную сигнализацию. Из белой Kia водителю автомобиля Volkswagen прямо на ходу передают пистолет, после чего он ускоряется и несколько раз стреляет из открытого окна в воздух.

Примечание:

"Силовики в Грозном отчитали подростков за блокировку свадебных кортежей", "Участники свадебного кортежа в Чечне извинились перед силовиками за лихачество", "Стрелявший на свадьбе во Владикавказе мужчина извинился за свой поступок".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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