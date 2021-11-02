Водители скорой помощи в Ереване объявили забастовку

02 ноября 2021, 13:20

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Забастовку с требованием повышения зарплат и жалобами на загруженный график объявили водители машин скорой помощи в Ереване. Их руководство назвало причиной высокой загруженности пандемию и призвало бастующих к переговорам.

Водители машин скорой помощи проводят в Ереване забастовку, на которой потребовали повышения зарплат и пожаловались на высокую загруженность на работе, из-за которой у них даже нет времени на прием пищи.

По словам бастующих, ежедневно они выезжают на 30-40 вызовов, зарплата при этом не повышается, при этом участки акции протеста пожаловались на не руководство, а на мэрию Еревана. Водители заявили, что будут выполнять только вызовы по тяжелым случаям, в то время как от всех прочих откажутся, сообщило сегодня на своем сайте издание News.am, запись прямого эфира которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

На видео показано скопление машин скорой помощи на одной из улиц, возле них стоят одетые в медицинскую форму мужчины, их около десятка.

Один из участников акции заявил, что каждый водитель выходит на работу раз в три дня и получает за один рабочий день 11 тысяч 700 драмов. "В месяц у меня выходит 111 тысяч 300 драмов. В те дни, что выходим на работу, заняты все 24 часа и не бывает ни минуты времени на отдых, насколько у нас большая загруженность с учетом пандемии, когда весь день получаем вызовы", – сказал кадрах видео News.am водитель Сержик Гаспарян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Зарплат, которые бастующие получают работая водителями скорой помощи, не хватает, добавил другой участник акции. "24 часа в сутки работаем, на утро ищем другое место, чтобы подработать, семью содержать. Первый день мы водители скорой помощи, два другие дня – таксисты. Но как долго можно выдерживать такой график? Ни в одной стране, наверное, люди не работают 24 часа в сутки, да еще и с такой мизерной зарплатой", – сказал еще один участник забастовки, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

На забастовку вышли водители подстанции скорой помощи №6, пояснила директор ЗАО "Скорая медицинская помощь" Тагуи Степанян.

По ее словам, о том, что водители подняли протест, она узнала утром. Но при этом, как она отметила, работа скорой помощи не парализована, поскольку бастующих водителей заменят другие и машины есть в достатке. Степанян подтвердила, что заработная плата водителей невысокая, за одно дежурство они получают около 11 тысяч драмов (около 23 долларов, – Прим. "Кавказского узла"). "Но таковы расценки в целом в этой сфере", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Водители скорой помощи, когда поступали на работу, подписывали договора, в котором изложены все условия работы, отметила она. "Для них эти условия, в том числе, заработная плата, не новость, просто сегодня вопрос в том, что работы стало больше из-за коронавируса. Но мы с еще большей загруженностью тоже работали во время войны 2020 года, поэтому ультиматумы в данном случае неуместны", – считает Степанян.

По ее словам, в распоряжении имеются 50 машин, в то время как в забастовке участвуют водители пяти – эти машины выполняли работу в Ереване. Повышения зарплаты желают все сотрудники, но нужно идти путем переговоров, обсуждений, поскольку такие меры требуют планирования, заявила Степанян.

Напомним, что 16 октября министр здравоохранения Армении Анаит Аветисян заявила, что система здравоохранения страны перегружена из-за роста числа заболеваний коронавирусом на фоне низкой динамики вакцинации. Власти страны ввели с 1 ноября обязательное ношение масок на открытых площадках.

За сутки в Армении от коронавируса скончались 68 пациентов, а общее число смертей от COVID-19 достигло 7746. За сутки подтверждены 1232 теста на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 в стране возросло до 310 629, информировала сегодня Panorama.am со ссылкой на Минздрав Армении.

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