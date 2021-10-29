Силовики проигнорировали просьбы сочинских пенсионеров о защите

29 октября 2021, 17:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После смерти сына семья пенсионеров в Сочи столкнулась с угрозами выселения из собственного дома, а также вымогательством со стороны вдовы их сына. Полиция не предпринимает мер, считая, что это семейный конфликт, которой должен быть решен в суде. Этот случай стал еще одним примером того, что в городе с дорогой недвижимостью одинокие старики сталкиваются с опасностью потери жилья и угрозами жизни. При этом пожилые люди остаются без защиты со стороны полиции и чиновников, считают юристы.

Сообщение о том, что старики стали жертвой преследования со стороны вдовы их сына пришло на sms-сервис "Кавказского узла". "Невестка решила завладеть нашим домом на правах хозяйки. Её цель - выжить нас из собственного дома: ежедневные скандалы, издевательства. Обращения в полицию не помогают. Мы чувствуем себя на старости лет не просто одинокими, потеряв единственного сына, но и незащищенными против произвола, нам по 84 года", - написали авторы сообщения.

Пожилые люди, Леонид и Галина Ф. рассказали, что их сын женился в 2013 году. Этот брак не стал удачным, сын начал злоупотреблять алкоголем, стал агрессивным. Он умер 26 января 2021 года. Супруга сына отказалась выселяться из домовладения. Более того, она начала претендовать на дом, принадлежащий старикам.

"30 марта 2004 года мы с супругой Галиной переехали из Ростовской области, купив в Сочи ветхое домовладение 1940 года постройки в Лазаревском районе, с 9 сотками земли, плодоносящим садом, и хозпостройками… В 2007 году наш единственный с Галиной сын - Олег прибыл из Ростовской области и был по его просьбе зарегистрирован в нашем доме, потому что своего жилья у него не было к этому времени", - рассказал Леонид.



В 2013 году сын женился на местной жительнице с тремя детьми - Виктории, она переехала в их дом. "Мы сразу ее предупредили, что у нее есть свое жилье, и то, что мы приобрели - это наше, чтобы она не претендовала на наше имущество со своими детьми, мы регистрировать ее на нашей территории не будем. Всех эта договоренность устроила", - рассказал Леонид.

Однако отношения постепенно испортились. Старики столкнулись с угрозами и даже побоями, которые сопровождались требованиями переоформить жилье. "Меня били так, что я оказался с побоями в больнице в 2019 году. Но даже и после этого, несмотря на зафиксированные синяки и ссадины, полиция не сочла нужным вмешиваться", - рассказал старик.

В октябре 2020 года суд Лазаревского района по иску отца снял сына с регучета и лишил его права пользования домовладением. "Никаких родственных отношений и связей между нами уже не было. Несмотря на решение суда, вступившее в силу, семья продолжила жить в нашем домовладении, на территории которого поселились уже самоуправно не только сын и невестка, но и ее трое дочерей, мужья двоих из них и их дети. В нашем доме продолжались пьянки, угрозы физической расправы над нами и издевательства, в которые отказывалась вмешиваться полиция", - рассказывает Леонид.

Сын умер в январе текущего года. 15 июня вдова умершего обратилась с письменным требованием к Леониду передать ей добровольно наследство. По мнению вдовы, наследство полагалось сыну Леонида, а значит, и ей. Кроме того, вдова потребовала возместить ей более 2,7 млн рублей. Она посчитала, что эту сумму на строительство хозблока затратили она и ее покойный супруг.

При этом, согласно паспорту БТИ, хозблок был построен в 2006 году, то есть до вселения в домовладение сына в 2007 году и невестки в 2013 году.

Суд первой инстанции отказал истице в иске. Однако она подала апелляцию. Рассмотрение назначено на 9 ноября в краевом суде.

Сама Виктория рассказала корреспонденту, что имеет образование ветеринара и все восемь лет содержала родителей мужа и все делала своими руками в их домовладении.

В иске (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") она заявила, что домовладение было приобретено ее умершим супругом и оформлено на его родителей. Виктория заявляет, что была устная договоренность в последующем оформить дарственную на сына.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" соседи подтвердили, что были свидетелями оскорблений, угроз и издевательств над старикам-пенсионерами, и сами сталкивались с хамским обращением. Обращения в полицию также не дали никакого результата.

Леонид рассказал, что замки на калитке каждый день оказываются сорванными, на его территорию заходят посторонние люди.

"Выселить бывшую невестку может только суд. Я не вижу криминала в ее действиях. Здесь только гражданско-правовые отношения", - прокомментировал ситуацию участковый инспектор Роман Климченко, к которому неоднократно за защитой обращалась пожилая чета.

Юрист Инна Пагаева рассказала, что пожилая пара обращалась к ней за юридической консультацией и она рекомендовала им обращаться в полицию.

"Жалоб написано много. Но полиция бездействует. Сейчас старики по моей рекомендации написали жалобу прокурору на бездействие полиции, а также попросили прокурора заступиться за них в суде, потому что в силу своего возраста и здоровья они уже не в состоянии защищать свои права", - сказала юрист.



"Без регистрации никто не имеет права находиться на частной территории без согласия собственника. Полиция обязана принимать незамедлительно меры", - прокомментировал ситуацию адвокат краевой палаты адвокатов Сергей Костюк, не принимающий участия в данном деле.

Отказ силовиков принять меры требует расследования, сам отказ следует обжаловать прокурору, считает адвокат.

В поведении родственников стариков он увидел признаки нарушений, которые квалифицируются статьями Уголовного кодекса - "Нарушение неприкосновенности жилища" статья 139 УК РФ, "Вымогательство" статья 163 УК РФ, "Самоуправство" статья 330 УК РФ, "Хулиганство" статья 213 УК РФ.

Сергей Костюк также обратил внимание на тот факт, что после смерти мужа наследства не осталось и претендовать на долю пожилых родителей невестка не может. Даже если допустить, что ее супруг покупал и строил дом, то она лично не имеет никаких прав на эту постройку, потому что она приобретена и построена до заключения брака.

Сочинские старики остаются без защиты

"Кавказский узел" рассказывал о случаях, когда старики в Сочи лишались жилья, средств к существованию и жизни, оставшись без защиты со стороны правоохранителей и властей.

Так, в декабре 2011 года трое преступников задушили одиноко проживающую в центре города ветерана войны Антонину Маевскую

Полиция длительно время отказывалась принимать меры по установлению причин исчезновения пожилой женщины. Пенсионерка Марианна Гузикова скончалась в одиночестве без какой-либо помощи соцслужб, так и не дождавшись выплат за украденную у нее мошенницей квартиру в центре города.

Пенсионерка Идея Ленинградская, жившая в своем доме в центре Сочи, была вывезена из своего дома, после чего через 10 дней скончалась в съемной квартире, где ее насильно удерживала родственница. Знакомые пенсионерки рассказали, что подавали заявления об умышленном убийстве, но уголовное дело до сих пор не заведено.



Пожилой сочинец Рубен Казаев лишился жизни и квартиры из-за мошенников, рассказал его родственник Нугзар Демеев.

В 2019 году адвокат Михаил Охрименко указал "Кавказскому узлу", что в Сочи появился новый вид криминального отъема недвижимости. После распада браков, дележа имущества с родственниками, имущественных споров квартиры оказываются поделенными на доли, которые скупает одна семья. Покупатели предпочитают приобретать доли в однокомнатных квартирах или двухкомнатных со смежными комнатами и пытаются сделать невыносимой жизнь своих соседей. Как минимум один человек умер в Сочи после подселения к нему новых соседей.

Адвокат Сергей Костюк назвал распространенной в Сочи практику отъема участков у стариков. 80-летняя сочинка Валентина Туковская в марте 2021 года заявила, что правоохранители не хотят возбуждать дело по факту захвата участка, доставшегося ей в наследство от умершего брата.

В компетенции властей оказывать старикам юридическую помощь, признала заместитель руководителя управления соцзащиты в Центральном внутригородском районе Сочи Ирина Рыженко.

"Если родственники совершают противоправные или незаконные действия в отношении пожилых людей, тогда такого рода вопросы решаются, как правило, в правовом поле, через судебные органы. Помощь в подготовке искового заявления может оказать госюрбюро", - пояснила Ирина Рыженко.

Пожилые жители Сочи могут обратиться за бесплатной юридической помощью по адресу Курортный проспект, дом 53, каб.8, телефон: 8 988 312 77 88. Помощь могут оказать также комплексные центры социального обслуживания населения, которые есть в каждом районе города.