29 августа 2021, 21:01

Пять человек погибли в аварии на Ставрополье

В результате столкновения трех легковых автомобилей и грузовика в Георгиевском городском округе на Ставрополье погибли пять человек. Двое, в том числе годовалый ребенок, получили травмы.

На дороге Минеральные Воды - Кочубей сегодня столкнулись три легковых и грузовой автомобиль, погибли пять человек. 

"В 17.55 в Георгиевском горокруге, в районе села Подгорное на автодороге Минеральные Воды - Кочубей произошло столкновение трех легковых автомобилей и грузового автомобиля", - сообщило сегодня МЧС России по Ставрополью .

В результате ДТП пострадали семь человек, пять человек погибли. "Пострадавшие ребенок и взрослый доставлены в Центральную районную больницу Георгиевска", - проинформировало ведомство на своем сайте.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Prestige для осуществления маневра обгона допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся поочередно с автомобилями Lada Niva, грузовым Suzuki и легковым Toyota Corolla. От полученных травм на месте скончались водитель и пассажир Lada Niva, а также водитель и два пассажира Honda", - сообщило сегодня управление ГИБДД России по Ставропольскому краю.

Годовалый пассажир "Нивы", а также взрослый пассажир "Хонды" доставлены в больницу. "Ребенок остался жив благодаря соблюдению правил перевозки несовершеннолетних: мальчик находился в детской автолюльке", - проинформировало ведомство. Все погибшие и пострадавшие в аварии - жители Ставрополья, указано в сообщении на странице ведомства в Instagram.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля в Ставропольском крае произошла авария с участием микроавтобуса, в котором в Черкесск на соревнования ехали дети из Волгограда. Пятеро из них погибли. Водитель легковой машины, с которой столкнулся перевозивший детей микроавтобус, заключен под стражу на два месяца, директор спортшколы помещена под домашний арест, а тренер команды находится под подпиской о невыезде. Водителю легкового автомобиля, после столкновения с которым грузовик опрокинулся на микроавтобус, перевозивший девочек-баскетболисток из Волгограда, предъявлено обвинение в нарушений правил дорожного движения. Водитель микроавтобуса обвинен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а директор спортшколы - в халатности.

Примечание:

"Два человека госпитализированы после ДТП с маршруткой на Ставрополье", "Пять человек госпитализированы после аварии с маршруткой в Ставрополе", "Ребенок скончался в результате ДТП с мусоровозом на Ставрополье".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 августа 2021, 23:01

29 августа 2021, 22:01

29 августа 2021, 20:01

  • 17 дагестанских ополченцев признаны участниками боевых действий

    С начала работы комиссии по признанию участниками боевых действий дагестанских ополченцев этот статус получили 512 человек, на последнем заседании было решено признать участниками боевых действий еще 17 человек. Пользователи сети указали, что процесс непрозрачен и движется крайне медленно.

29 августа 2021, 19:01

  • 1 Волгоградские активисты потребовали отменить закон о СМИ-иноагентах

    Включение независимых и оппозиционных СМИ в перечень иноагентов обрекает читателей на получение информации только из провластных медиа, указали активисты на одиночных пикетах в Волгограде, призвав отменить закон о СМИ-иноагентах. Большинство прохожих сочли требования пикетчиков обоснованными.

29 августа 2021, 18:01

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи