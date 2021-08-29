Пять человек погибли в аварии на Ставрополье

29 августа 2021, 21:01

В результате столкновения трех легковых автомобилей и грузовика в Георгиевском городском округе на Ставрополье погибли пять человек. Двое, в том числе годовалый ребенок, получили травмы.

На дороге Минеральные Воды - Кочубей сегодня столкнулись три легковых и грузовой автомобиль, погибли пять человек.

"В 17.55 в Георгиевском горокруге, в районе села Подгорное на автодороге Минеральные Воды - Кочубей произошло столкновение трех легковых автомобилей и грузового автомобиля", - сообщило сегодня МЧС России по Ставрополью .

В результате ДТП пострадали семь человек, пять человек погибли. "Пострадавшие ребенок и взрослый доставлены в Центральную районную больницу Георгиевска", - проинформировало ведомство на своем сайте.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Prestige для осуществления маневра обгона допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся поочередно с автомобилями Lada Niva, грузовым Suzuki и легковым Toyota Corolla. От полученных травм на месте скончались водитель и пассажир Lada Niva, а также водитель и два пассажира Honda", - сообщило сегодня управление ГИБДД России по Ставропольскому краю.

Годовалый пассажир "Нивы", а также взрослый пассажир "Хонды" доставлены в больницу. "Ребенок остался жив благодаря соблюдению правил перевозки несовершеннолетних: мальчик находился в детской автолюльке", - проинформировало ведомство. Все погибшие и пострадавшие в аварии - жители Ставрополья, указано в сообщении на странице ведомства в Instagram.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля в Ставропольском крае произошла авария с участием микроавтобуса, в котором в Черкесск на соревнования ехали дети из Волгограда. Пятеро из них погибли. Водитель легковой машины, с которой столкнулся перевозивший детей микроавтобус, заключен под стражу на два месяца, директор спортшколы помещена под домашний арест, а тренер команды находится под подпиской о невыезде. Водителю легкового автомобиля, после столкновения с которым грузовик опрокинулся на микроавтобус, перевозивший девочек-баскетболисток из Волгограда, предъявлено обвинение в нарушений правил дорожного движения. Водитель микроавтобуса обвинен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а директор спортшколы - в халатности.