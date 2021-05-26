Предъявлены обвинения участникам ДТП с гибелью детей на Ставрополье

26 мая 2021, 05:56

Водителю легкового автомобиля, после столкновения с которым грузовик опрокинулся на микроавтобус, перевозивший девочек-баскетболисток из Волгограда, предъявлено обвинение в нарушений правил дорожного движения. Водитель микроавтобуса обвинен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а директор спортшколы - в халатности.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля в Ставропольском крае произошла авария с участием микроавтобуса, в котором в Черкесск на соревнования ехали дети из Волгограда. Пятеро из них погибли. Водитель легковой машины, с которой столкнулся перевозивший детей микроавтобус, заключен под стражу на два месяца, директор спортшколы помещена под домашний арест, а тренер команды находится под подпиской о невыезде. Водитель микроавтобуса, который вез команду на соревнования, также помещен под подписку о невыезде.

Похороны погибших состоялись 3 мая. В этот день в области был объявлен траур. Семеро пострадавших - шесть детей и один взрослый - были доставлены в медучреждения Москвы, причем пятеро из детей, состояние которых оценивалось как тяжелое - в Российскую детскую клиническую больницу. По данным на 14 мая в реанимации остаются двое детей.

Расследование уголовного дела по факту ДТП с микроавтобусом, перевозившим детей в Ставропольском крае, продолжается Главным следственным управлением Следственного комитета РФ, говорится в сообщении ведомства, опубликованном 25 мая.

Следствие установило, что водитель автомобиля "ВАЗ-2019" Максим Ларионов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком DAF, который выехал также на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус Mercedes. Им управлял Руслан Нахметов. Поездка была организована руководителем Спортивной школы олимпийского резерва №2 города Волгограда Татьяной Астафьевой, сообщает ведомство.

"Поездка была организована руководителем спортивного учреждения Татьяной Астафьевой с грубым нарушением установленных правил, без уведомления ДПС, на микроавтобусе, не соответствующем требованиям организованной перевозки группы детей. При этом Нахметов осуществлял перевозку детей в автомобиле, не оборудованном ремнями безопасности для пассажиров", - говорится в сообщении.

Максиму Ларионову предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц), Руслану Нахметову - по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц), Татьяне Астафьевой - по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Ларионов находится под стражей, Нахметов и Астафьева - под домашним арестом.

Комментариями обвиняемых "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что водитель микроавтобуса признал вину в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но не считает себя виновником аварии. Поездки детских спортивных команд всегда оплачивают родители, а руководство спортшкол поставлено в условия, когда вынуждено считать каждую копейку, отметили жители Волгограда.