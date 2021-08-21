Власти Абхазии оценили ущерб от последствий ливней в 80 миллионов рублей

21 августа 2021, 08:39

Общая сумма ущерба от сильных ливней, обрушившихся на Абхазию в июле и августе, составила более 80 миллионов рублей. Стихия затронула 231 дом и 242 социальных объекта. Власти продолжают подсчитывать сумму убытков.

Как писал "Кавказский узел", вечером 4 июля жители Сухума остались без света из-за сильного ветра. Ураган оборвал электрические и троллейбусные провода, повалил около 50 деревьев, в ликвидации последствий аварии были задействованы сотрудники городских служб. Во время шторма в Гагре утонул российский турист.

Власти Абхазии выплачивают компенсации жителям региона, пострадавшим от сильных ливней, прошедших 4 июля, в ночь с 26 на 27 июля и 16 августа. Общий размер ущерба составил более 80 миллионов рублей, сообщил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.

В озвученной сумме не учтено три сгоревших дома и 19 поврежденных машин. По словам Анкваба, всего стихия затронула 231 дом, пострадало 242 объекта. Власти продолжают подсчитывать ущерб, сказано в сообщении, опубликованном 20 августа на сайте президента Абхазии.

Анкваб уточнил, что компенсации пока что выплачены только жителям Гулрыпшского района на сумму более четырех миллионов рублей.

Напомним, что 5 июля в Сухуме после урагана у 30 многоквартирных домов оказалась повреждена кровля, коммунальщики весь день расчищали дороги и тротуары от упавших деревьев. Местные жители сообщили о поврежденных теплицах и погибшем урожае. "Ураган был серьезным, и ликвидация его последствий – дело не одного дня", – сообщил 5 августа корреспонденту "Кавказского узла" замначальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума Руслан Авидзба.

"В городском бюджете нет средств на восстановление города после урагана. Мы обратились в кабинет министров, оцениваем ущерб, чтобы сказать, сколько нужно средств на восстановление", – добавил он.

Жители Абхазии пожаловались, что шквалистый ветер и сильный дождь повредили посевы, был побит орех фундук, яблоки и груши. "Половина урожая у меня и моих соседей погибла точно. Орешник у меня большой, но незрелый орех упал от дождя и ветра. Лишился я большей части урожая фруктов. А это мой заработок", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Очамчирского района Алхас Гамгия.

Жительница Тюмени Юлия Бирюкова сообщила, что часто отдыхает в Абхазии, но такой разгул стихии видела первый раз. "Страшновато, конечно, но чтобы из-за этого уезжать... Даже мыслей не было, в нашем отеле в Гагре свет выключили вчера вечером, но администрация тут же включила генераторы, и мы сидели в номере, ели чурчхелу, пили домашнее вино и смотрели фильмы", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина.

В результате ливня в ночь на 16 августа в Очамчирском районе Абхазии оказалось подтоплено несколько сел, а в селе Джяргда смыло мост. Жители пяти населенных пунктов Гулрыпшского района остались без транспортного сообщения из-за обрушения моста в селе Допукыт. При этом жители Очамчиры от подтопления не пострадали, информировал начальник пожарно-спасательной части Очамчирского района Мурман Пачулия.