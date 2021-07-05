Побережье Черного моря. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

05 июля 2021, 07:00

Российский турист утонул в Гагре во время шторма

Находившиеся на пляже в Гагре люди не смогли прийти на помощь туристу из Саратова из-за сильного шторма, в результате чего он утонул у них на глазах, сообщило МЧС Абхазии.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 4 июля жители Сухума остались без света из-за сильного ветра. Ураган оборвал электрические и троллейбусные провода, повалил около 50 деревьев, в ликвидации последствий аварии были задействованы сотрудники городских служб.

42-летний турист из Саратова утонул в Гагре во время шторма в Гагре, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии. "Житель Саратова Павел Данков утонул сегодня в Гагре во время шторма", – привело в ночь на 5 июля РИА "Новости" слова сотрудника пресс-службы.

Из-за сильного шторма люди, находившиеся на пляже, не смогли прийти на помощь туристу, в результате он утонул у них на глазах, добавил он.

Напомним, 5 июля власти Абхазии рапортовали, что в Сухуме создан оперативный штаб для ликвидации последствий урагана. К ликвидации последствий стихии также подключились военные. В первую очередь ведутся работы по открытию транспортных магистралей республиканского значения, расчищаются дороги от деревьев, информировала администрация Сухума.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сухуме прогнозируется умеренный дождь при температуре воздуха +22 градуса, скорость ветра составит 2 метра в секунду. В ночь на 6 июля также ожидается сильный дождь, температура воздуха понизится до +20 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"График отключений электроэнергии введен в Абхазии", "23 майнинг-фермы закрыло МВД Абхазии в мае", "Жители нескольких районов Абхазии остались без света".

Автор: "Кавказский узел"

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