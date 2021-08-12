Схрон с оружием обнаружен в ингушском селе

12 августа 2021, 17:30

Пластиковая канистра с гранатами, запалами и патронами обнаружена в селе Даттых на границе Ингушетии и Чечни. Предположительно канистра пролежала в земле около шести лет, сообщило сегодня управление Росгвардии по Ингушетии.

Сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Ингушетии обнаружили в селе Даттых Сунженского района Ингушетии закопанную пластиковую канистру, содержащую несколько гранат различных наименований, унифицированные запалы, а также более 150 патронов различного калибра, сообщило управление Росгвардии по Ингушетии.

Все предметы переданы для дальнейших проверок сотрудникам МВД. "Предположительный срок нахождения обследованных предметов в земле составляет шесть лет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как писал "Кавказский узел", село Даттых было покинуто жителями после обстрела в 2015 году. 12 ноября 2018 года власти Ингушетии объявили о начале благоустройства приграничного села Даттых, решив возродить этот населенный пункт. Премьер Ингушетии приехал в село на фоне общественного противостоянии из-за изменения границы с Чечней и "поставил задачу местным органам власти составить списки бывших жителей села Даттых, готовых вернуться".

Корреспондент "Кавказского узла" 14 ноября 2018 года побывал в селе Даттых, которое привлекло внимание на фоне противостояния из-за передела границы с Чечней. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Умара Йовлоя "Даттых: расстрелянное село, брошенные дома".

Материалы о территориальных спорах Чечни с соседями "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет", а информацию о протестах в Ингушетии - в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".