Прокуратура отказалась признать потерпевшими организаторов гей-парада в Тбилиси

12 августа 2021, 14:17

Члены движения "Стыдно" не были жертвами нападений во время срыва гей-парада в Тбилиси, их офис не пострадал, заявила сегодня прокуратура Грузии. Институт изучения демократии раскритиковал следователей за то, что до сих пор не задержан никто из организаторов беспорядков.

Как писал "Кавказский узел", с 1 по 5 июля в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства". Противники гей-парада также организовали акцию. Это привело к столкновениям, "Марш достоинства" был сорван. По подсчетам журналистов, во время беспорядков были избиты 53 представителя СМИ. Один из них, оператор телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава, через несколько дней был найден мертвым в своем доме. Согласно первоначальной версии полиции, на съемочную группу "ТВ Пирвели", в том числе Лашкараву, напали во время погрома офиса неправительственной организации "Стыдно" (вариант перевода, употребляющийся в СМИ - "Позор"). К 30 июля общее число задержанных по делу о беспорядках достигло 31.

Журналисты и оппозиционеры неоднократно критиковали ход расследования. Эту критику поддержала и омбудсмен Грузии Нино Ломджария. "Расследование ведется только по фактам незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналиста, преследования людей с применением насилия, повреждения чужого имущества. Однако ничего не говорится о том, расследуют ли следственные органы возможную организацию этих насильственных действий", - указывала она. В Тбилиси и других городах проходили акции протеста с требованием об отставке премьер-министра Ираклия Гарибашвили и правительства.

Министерство внутренних дел не выявило факта непосредственного нападения на офис движения "Стыдно". По данным полиции, в офис никто не проникал, имущество там не уничтожалось и не повреждалось, а в отношении членов организации не применялось насилие - не стали они и жертвами иных преступных действий. В связи с этим членам движения отказано в признании потерпевшими, заявила прокуратура Грузии.

"Присланное движением «Стыдно» заявление было необоснованным с точки зрения того, какой конкретно ущерб им был нанесен. Согласно заявлению, члены движения требовали признать их пострадавшими лишь потому, что вследствие произошедшего 5 июля насилия они получили моральный ущерб, несмотря на то, что они сами не соприкасались с насильниками", - поясняется в сообщении прокуратуры.

Ведомство признало, что участники беспорядков оскорбляли активистов "Стыдно" в подъезде офиса и высказывали угрозы общего характера, однако физического контакта, как указывает прокуратура, между ними не было.

"К этому времени не существует правовых оснований для признания членов «Стыдно» потерпевшими, поскольку, согласно уголовно-процессуальному законодательству Грузии, основанием для признания лица потерпевшим является факт непосредственного причинения ему физического, морального или имущественного ущерба. В рассматриваемом же вопросе, организации или ее членам не причинен какой-либо ущерб непосредственно в результате преступных действий", - подчеркнули в прокуратуре.

Число обвиняемых по делам о срыве "Тбилиси прайда" по-прежнему составляет 31. Потерпевшими на данном этапе признаны 56 человек, в том числе 45 журналистов и операторов, передал сегодня информацию прокуратуры "ИнтерпрессНьюс".

Власти Грузии винят оппозицию в искусственной политизации инцидента и обвиняют оппозицию в спекулировании на смерти Лашкаравы. Премьер Ираклий Гарибашвили критиковал и непосредственно движение "Стыдно". "Один из организаторов этого "Марша достоинства" - организация "Сирцхвилии" ("Стыдно"), которая абсолютно и полностью является организацией сторонников [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили. Это установленный факт", - заявлял он.

Организаторы беспорядков 5 июля до сих пор не задержаны, констатировал Институт изучения демократии, призвав министра внутренних дел сделать это. "Прошло больше месяца с момента заранее организованного группового насилия 5 июля, однако до сих пор установлена уголовная ответственность организаторов насильственного рейда, что вызывает серьезные вопросы об объективности и беспристрастности проводимого расследования", - говорится в обращении НПО, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Институт изучения демократии указал, что расследование ведется по уголовной статье "Участие в групповых беспорядках". "Расследование дела по этой статье показывает, что насильственные события 5 июля были заранее организованы конкретными лицами и не были спонтанными. Публичные призывы, сделанные членами группы насилия перед кровавым рейдом 5 июля, подтверждают, что задолго до рейда проводилась целенаправленная работа по мобилизации вооруженных групп, о которой, мы уверены, должно было быть известно Министерству внутренних дел заранее. <...> Безнаказанность лиц, виновных в насильственных преступлениях такого масштаба, дает им возможность совершать новые преступные действия и создает серьезную угрозу безопасности государства и общества", - заявила НПО.

Организация также указала, что при квалификации вины участников беспорядков нужно учесть, что преступление совершено на почве нетерпимости к ЛГБТ-сообществу.

По мнению Института изучения демократии, расследование уголовных дел против отдельных лидеров этих насильственных групп "подозрительно затягивается". При этом в тексте обращения названы имена Левана Васадзе, Сандро Брегадзе и Гурама Палавандишвили. "Чтобы развеять обоснованные подозрения в обществе, что правящая политическая элита сотрудничает и укрывает лидеров насильственных группировок, ответственных за 5 июля, важно предотвратить возможные случаи организованного насилия, организованного Гурамом Палавандишвили, командой Alt Info, Леваном Васадзе и связанные с ним группы", - говорится в обращении.