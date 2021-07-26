Солдат армянской армии. Фото пресс-службы МО Армении

26 июля 2021, 06:51

Азербайджан сообщил об интенсивном обстреле на границе с Арменией

Позиции азербайджанских военных в Кельбаджарском районе в ночь на 26 июля подверглись интенсивному обстрелу со стороны Армении, в том числе из гранатометов, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 25 июля Азербайджан обвинил Армению в обстрелах из снайперских винтовок и автоматов военных в Нагорном Карабахе. Люди не пострадали, уточнило оборонное ведомство страны.

В ночь на 26 июля армянские военные обстреляли солдат Азербайджана на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской границы, заявило 26 июля Минобороны страны. "26 июля начиная с 03.00 (02.00 мск) подразделения вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района", – сказано в сообщении министерства.

На 06.50 мск 26 июля на сайте Минобороны Армении нет комментариев относительно заявления Азербайджана об обстрелах своих позиций в Кельбаджарском районе.

Осенью 2020 года велись полномасштабные бои в Нагорном Карабахе, по итогам которых часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Азербайджана. Подробнее об этом обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Следствием изменения расстановки сил в регионе стал пограничный армяно-азербайджанский конфликт, который продолжается с середины мая.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана  на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Пулеметная стрельба близ Шуши обеспокоила степанакертцев", "Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе с Нахичеванью", "Минобороны Азербайджана отчиталось о размещении воинских частей вокруг Карабаха".

Автор: "Кавказский узел"

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