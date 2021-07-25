25 июля 2021, 19:58

Житель Грузии обвинен в нападении на Лексо Лашкараву

Следствие предъявило обвинения в участии в групповом насилии и препятствовании журналистской деятельности одному из задержанных по подозрению в нападении на оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкараву в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси, по подсчетам журналистов, были избиты 53 представителя СМИ. К 23 июля по делу о беспорядках были задержаны 28 человек, 24 июля сотрудники Тбилисского департамента полиции МВД Грузии задержали 30-летнего мужчину, который подозревается в нападении на Лексо Лашкараву. Журналистское сообщество считает расследование неэффективным и добивается отставки правительства. Заседания парламента 12 и 18 июля были сорваны протестующими. 20 июля протестующие журналисты вновь собрались перед зданием парламента Грузии и потребовали наказать виновных в беспорядках. 

11 июля родственники оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкаравы, избитого во время работы на ЛГБТ-акции, нашли его мертвым в его доме. Журналист был сильно избит 5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси. Полиция начала расследование уголовного дела по статье о самоубийстве, а "ТВ-Пирвели" настояло на привлечении независимого эксперта для альтернативной экспертизы тела погибшего. 18 июля сотрудники СМИ сорвали выступление в парламенте Грузии главы МВД после того, как он выразил соболезнование в связи со смертью Лашкаравы.

Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному 23 июля по подозрению в нападению на Лексо Лашкараву. Он обвиняется в незаконном препятствовании в осуществлении профессиональных обязанностей журналиста и участии в групповом насилии по мотивам нетерпимости или иным признакам дискриминации во время акции против проведения в Тбилиси гей-парада, сообщил сегодня Первый канал

Прокуратура обратилась к суду с просьбой заключить задержанного под стражу. В связи с нападением на Лашкараву и журналистку телеканала "ТВ Пирвели" Миранду Багатурия задержаны шесть человек, пятеро из них заключены под стражу, всего обвинения предъявлены 29 участникам насилия, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Генпрокуратуры Грузии. 

Примечание:

"Еще шесть журналистов признаны потерпевшими по делу о беспорядках в Тбилиси", "Активисты расширили географию протестов по поводу смерти Лашкаравы", "12 человек задержаны на митинге в Тбилиси".

Автор: "Кавказский узел"

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