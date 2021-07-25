Полиция отчиталась о 29 задержанных по делу о беспорядках в Тбилиси

25 июля 2021, 00:52

Задержаны 25 подозреваемых в нападении на журналистов на акции протеста против гей-парада в Тбилиси, еще четверо заподозрены в разгроме офиса "Тбилиси прайда" и нападении на прохожего.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси, по подсчетам журналистов, были избиты 53 представителя СМИ. К 23 июля по делу о беспорядках были задержаны 28 человек. Однако журналистское сообщество считает расследование неэффективным и добивается отставки правительства. Заседания парламента 12 и 18 июля были сорваны протестующими. 20 июля протестующие журналисты вновь собрались перед зданием парламента Грузии и потребовали наказать виновных в беспорядках.

11 июля родственники оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкаравы, избитого во время работы на ЛГБТ-акции, нашли его мертвым в его доме. Журналист был сильно избит 5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси. Полиция начала расследование уголовного дела по статье о самоубийстве, а "ТВ-Пирвели" настояло на привлечении независимого эксперта для альтернативной экспертизы тела погибшего. 18 июля сотрудники СМИ сорвали выступление в парламенте Грузии главы МВД после того, как он выразил соболезнование в связи со смертью Лашкаравы.

Сотрудники Тбилисского департамента полиции МВД Грузии задержали по делу об избиении Лашкаравы еще одного подозреваемого, это мужчина 1991 года рождения, отчиталось МВД Грузии. По данным силовиков, задержанный оскорбил оператора "ТВ-Пирвели", когда тот выполнял свои профессиональные обязанности, и применил к нему силу, сообщила "Грузия Online".

Всего по этому делу о беспорядках в Тбилиси 5-6 июля задержаны 29 человек. По статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста с угрозой насилия задержаны 25 из них. По факту погрома в офисе "Тбилиси прайда" задержаны трое, а еще один заподозрен в нападении на прохожего, передали информацию полиции "Новости-Грузия".