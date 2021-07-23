Задержание активистов во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси. 5 июля 2021 г. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

23 июля 2021, 10:55

Число задержанных за нападения на журналистов в Тбилиси выросло до 28

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на телеоператора во время акции против гей-парада в Тбилиси, и общее число задержанных достигло 28, сообщило МВД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси, по подсчетам журналистов, были избиты 53 представителя СМИ. Журналистское сообщество заявило о неэффективности расследования и потребовало отставки правительства. В Тбилиси и других крупных городах страны прошли масштабные акции протеста, а телекомпании "ТВ-Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" в знак протеста на сутки приостанавливали вещание. Два последних заседания парламента - 12 и 18 июля - были сорваны журналистами. 20 июля журналисты провели акцию протеста у здания парламента Грузии с требованием наказать виновных и отправить в отставку премьер-министра. К 22 июля число арестованных по делу о нападении на журналистов в Тбилиси достигло 27.

По подозрению в нападении на журналистов на акции в Тбилиси задержан еще один человек, сообщили в МВД Грузии.

"Всего по факту угрозы насилия в отношении журналиста во время профессиональной деятельности, незаконного вмешательства, преследования с насилием или угрозой насилия, насилия, совершенного группой лиц задержаны 28 человек", - цитирует сообщение МВД Первый канал Грузии.

Задержанный 1987 года рождения подозревается в том, что во время акции в Тбилиси применил физическое насилие к оператору Общественного вещателя и оскорбил его, пишет Interpressnews.

Напомним, 11 июля родственники оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкаравы нашли его мертвым в его доме. Журналист был сильно избит 5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси. Полиция начала расследование уголовного дела по статье о самоубийстве, а "ТВ-Пирвели" настояло на привлечении независимого эксперта для альтернативной экспертизы тела погибшего. 12 июля был задержан пятый подозреваемый в избиении Лашкаравы. 13 июля Лашкарава был похоронен в Тбилиси. 18 июля сотрудники СМИ сорвали выступление в парламенте Грузии главы МВД после того, как он выразил соболезнование в связи со смертью Лашкаравы.

Примечание:

"Противники ЛГБТ выступили против обысков по делу о срыве гей-парада", "Силовики перекрыли доступ журналистам на заседание парламента Грузии", "Правозащитники и журналисты сочли неэффективным расследование нападений в Тбилиси".

Автор: "Кавказский узел"

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