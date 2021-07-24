24 июля 2021, 21:50

Найдены тела трех погибших при падении автомобиля в Мацесту

Спасатели вытащили из реки тела водителя и двух пассажиров автомобиля, упавшего с моста близ Сочи. Продолжаются поиски ребенка, который тоже ехал в этой машине.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля опасно поднялся уровень воды в реках Кудепста и Хоста, спасатели сиренами предупредили сочинцев об опасности. В зоне подтопления оказался автомобиль с четырьмя людьми - водителем, его супругой, дочерью и знакомой. Машина съехала с моста в реку Мацеста. Сегодня следствие отчиталось об обнаружении тела водителя.

Мост через Мацесту, с которого упал автомобиль. Скриншот публикации https://t.me/tipichkras/7625В Сочи спасатели обнаружили тела двух пассажиров автомобиля, сообщила Служба спасения Сочи. "В ходе поисковых работ были обнаружены тела трех погибших. Поиски четвертого пассажира - предположительно, ребенка - продолжаются", - отчиталось ведомство на своей странице в Instagram.

Обнаружен и утонувший автомобиль рассказал руководитель Управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев. По его словам, тело одной из женщин находилось в машине, другую погибшую нашли в реке. Проводится проверка конструкции моста, с которого машина скатилась в реку во время стихии, передал "Интерфакс".

Изначально в машине было пять человек. Один из них испугался и вышел перед мостом через Мацесту и спасся, сообщил Telegram-канал "Телетайп Краснодара". Публикация сопровождается фотографией моста, с которого упала машина.

Примечание:

"ДТП с автобусом на Кубани обернулось уголовным делом", "Спасатели отказались от планов эвакуировать людей в Сочи", "Шесть туристов госпитализированы после ДТП в Анапе".

Автор: "Кавказский узел"

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