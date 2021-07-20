Роберт Кочарян в зале суда. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

20 июля 2021, 04:13

Роберт Кочарян отказался от депутатского мандата

Решение отказаться от мандата депутата Национального собрания Роберт Кочарян связал с тем, что видит себя в исполнительной, а не законодательной ветви власти. Кроме того, по его словам, иметь мандат депутата бывшему лидеру Армении и Нагорного Карабаха нецелесообразно.

Как сообщал "Кавказский узел", c учетом пересчета голосов партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,91% голосов, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения) - 21,9% голосов, блок "Честь имею" - 5,22%. 17 июля Конституционный суд Армении утвердил итоги выборов.

Наблюдатели и оппозиция указали на многочисленные нарушения в ходе досрочных парламентских выборов, которые прошли в Армении 20 июня. ЦИК отклонил ходатайства блоков "Айастан", "Честь имею" и партии "Зартонк", которые требовали признать результаты выборов недействительными. Тогда эти политические силы и партия "Армянская родина" подали заявления в Конституционный суд. Блок "Айастан" и партия "Зартонк" также заявили отвод судье Ваге Григоряну в связи с его предвзятым отношением к Роберту Кочаряну, однако Конституционный суд отклонил их ходатайства.

Второй президент Армении Роберт Кочарян 19 июля сообщил на своей официальной странице в соцсети Facebook, что отказывается от мандата депутата. Свое решение он объяснил тем, что бывшему лидеру Нагорного Карабаха и Армении нецелесообразно иметь мандат.

Кочарян отметил, что от его имени в ЦИК Армении подано заявление о самоотводе. По его словам, свою деятельность он видит в исполнительной, а не законодательной ветви власти. «Этим решением я выражаю согласие с моими сторонниками, которые придерживаются мнения, что после поста президента Арцаха (Нагорного Карабаха) и Армении, депутатский мандат не должен меня соблазнить. В конце концов, за меня голосовали как за кандидата в премьеры от блока», - пояснил бывший президент, добавив, что не прекратит борьбу.

В предвыборный блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна вошли оппозиционная партия "Возрождающаяся Армения" и АРФ "Дашнакцутюн". При этом Кочарян находится под судом по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, в ходе которого погибли 10 человек. На "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой говорится о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.

Договоренность о внеочередных июньских выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе. Однако ответственность за поражение в войне с Азербайджаном граждане Армении возлагают и на тех, кто был у власти ранее, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Примечание:

"Семья задержана в Армении по делу о предвыборной взятке", "Обстрелян автомобиль главы блока "Ширинян-Бабаджанян"", "Сторонники Кочаряна призвали не допустить подтасовок на выборах".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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