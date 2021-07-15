Пистолет Макарова. Фото: Konstantin https://ru.wikipedia.org/

15 июля 2021, 19:37

Три жителя Ингушетии задержаны по делу о пособничестве боевикам

Трое мужчин снабжали продуктами членов вооруженного подполья и перевозили на машинах по территории Ингушетии, заявило следствие. Один из трех задержанных заподозрен в нелегальном хранении оружия.

Задержаны жители республики 25, 35 и 40 лет. По версии следствия, в 2011-2015 годах мужчины помогали лицам, о которых точно знали, что те являются боевиками. В сельском поселении Плиево Назрановского района боевики передали одному из подозреваемых пистолет системы Макарова, который тот затем хранил у себя дома. Этот пистолет был обнаружен силовиками вчера, 14 июля, сообщило следствие.

Против трех жителей Ингушетии возбуждено дело по статьям "Оказание пособничества участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом" и "Незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору", отчиталось сегодня на своем сайте ингушское управление Следкома.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 13 июля в аналогичном преступлении был заподозрен еще один житель Ингушетии. Следствие полагает, что в 2014-2015 годах он обеспечивал продуктами и транспортом участников незаконной вооруженной группировки, а также хранил дома бомбу и гранату.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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