Часть задержанных в Тбилиси активистов отпущены на свободу

14 июля 2021, 08:31

Девять задержанных во время акции протеста в Тбилиси активистов покинули в ночь на 14 июля СИЗО под подписку о невыезде.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 июля на акции возле офиса "Грузинской мечты" в Тбилиси силовики задержали 12 человек. Участники митинга требовали отставки премьер министра Ираклия Гарибашвили, правительства и расследования смерти оператора "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкаравы.

Лексо Лашкарава был сильно избит 5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси. 11 июля родственники нашли журналиста мертвым в его доме. Полиция начала расследование уголовного дела по статье о самоубийстве, а "ТВ-Пирвели" настояла на привлечении независимого эксперта для альтернативной экспертизы тела Лашкаравы. 12 июля был задержан пятый подозреваемый в избиении Лашкаравы.

Часть задержанных в Тбилиси возле офиса "Грузинской мечты" активистов отпущены на свободу. Они покинули СИЗО в ночь на 14 июля, сообщил сегодня на своем сайте грузинский "Первый канал".

Активисты отпущены под подписку о невыезде, силовики отпустили девять человек, которые были задержаны 13 июля, передало ИА "Новости Грузия".

При этом издания не уточнили судьбу оставшихся троих задержанных.

Напомним, что 11 июля журналисты и сторонники оппозиции вышли на масштабные акции протеста в Тбилиси и других крупных городах Грузии, потребовав отставки правительства и расследования смерти оператора "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкаравы. Активисты оставались на ночь у здания парламента Грузии. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил 12 июля, что не собирается выполнять требования протестующих об отставке. Он раскритиковал активистов за попытку использовать трагедию в политических целях. После этого шесть оппозиционных политиков и журналистов после потасовки с охраной ворвались на заседание парламента Грузии и потребовали отставки правительства. При этом произошла потасовка с охраной. Заседание было сорвано. Вечером 12 июля участники акции почтили память Лашкаравы.