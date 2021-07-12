Участники митинга в Тбилиси почтили память Лексо Лашкаравы

12 июля 2021, 19:46

Участники акции с требованием об отставке правительства Грузии почтили память умершего после избиения оператора "ТВ-Пирвели" и зачитали имена журналистов, избитых при освещении гей-парада в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля журналисты и сторонники оппозиции вышли на масштабные акции протеста в Тбилиси и других крупных городах Грузии, потребовав отставки правительства и расследования смерти оператора "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкаравы. Активисты оставались на ночь у здания парламента Грузии. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил сегодня, что не собирается выполнять требования протестующих об отставке. Он раскритиковал активистов за попытку использовать трагедию в политических целях. После этого шесть оппозиционных политиков и журналистов после потасовки с охраной ворвались на заседание парламента Грузии и потребовали отставки правительства. При этом произошла потасовка с охраной. Заседание было сорвано.

Сегодня в 19.30 (18.30 мск) перед зданием парламента Грузии начался очередной митинг с требованием об отставке Ираклия Гарибашвили и всего правительства. За полчаса до начала акции полиция перекрыла движение по центральной улице Тбилиси - проспекту Руставели. Протестующие заполнили и тротуары, и проезжую часть.

В самом начале митинга журналист "ТВ-Пирвели" Вахо Саная под аплодисменты зачитал имена журналистов, пострадавших 5 июля. "Особо прошу вас похлопать в честь оператора телекомпании "Пирвели" Александра-Лексо Лашкаравы!" - попросил Саная. Протестующие усилили аплодисменты.

Лексо Лашкарава был сильно избит 5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси. 11 июля родственники нашли журналиста мертвым в его доме. Полиция начала расследование уголовного дела по статье о самоубийстве, а "ТВ-Пирвели" настояла на привлечении независимого эксперта для альтернативной экспертизы тела Лашкаравы. Сегодня был задержан пятый подозреваемый в избиении Лашкаравы.

Саная выразил уверенность, что журналисты добьются отставки правительства. "У нас есть конкретный план по смещению этого правительства. Я вас попрошу оставаться на проспекте Руставели до конца, до нашей победы. И вы увидите - вы еще не знаете, что такое грузинские медиа. Иванишвили и остальные! Запомните нас! Мы вас выгоним из правительства!" - заявил Саная, упомянув основателя правящей партии "Грузинская мечта".

С 1 по 5 июля в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства". 5 июля противники проведения гей-парада перекрыли проспект Руставели в Тбилиси и напали на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. Вечером 6 июля в Тбилиси прошла акция в поддержку пострадавших от насилия 5 июля, а поблизости проходила контракция противников ЛГБТ. Акции также переросли в столкновения, которые закончились задержаниями.