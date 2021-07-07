07 июля 2021, 22:32

Омбудсмен Нагорного Карабаха насчитал 750 погибших в осенней войне

750 граждан Нагорного Карабаха, включая 669 военнослужащих и 81 мирного жителя, погибли во время обострения карабахского конфликта осенью 2020 года, сообщил омбудсмен непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября 2020 года Министерство обороны Нагорного Карабаха опубликовало поименный список, в котором числился 1221 погибший солдат.  7 декабря 2020 года омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил, что за время эскалации конфликта погибли 60 мирных жителей непризнанной республики, еще 163 получили ранения.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе длились с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 сентября вступил силу договор о прекращении огня. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Во время осенней войны 2020 года погибли 750 граждан Нагорного Карабаха, в том числе 669 военнослужащих, сообщил сегодня омбудсмен Гегам Степанян. Среди погибших мирных жителей 42 были убиты во время ракетных и артиллерийских обстрелов, бомбардировок, еще 39 человек погибли в плену, привел слова омбудсмена Armenianreport. 

Степанян рассказал, что во время боевых действий были ранены 163 мирных жителя, а точное число раненых военнослужащих пока не установлено, проинформировало издание Рanorama.am.

По словам омбудсмена, 83 жителя Нагорного Карабаха, из которых 23 – мирные жители, считаются без вести пропавшими. Из 103 человек, вернувшихся из плена, 23 являются гражданами Карабаха, сообщил Степанян. 

Напомним, в апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что около четырех тысяч армянских солдат погибли осенью 2020 года в Нагорном Карабахе, имена 3621 погибшего выяснены. По его словам, пропавшим без вести числилось 321 человек.  Всего в ходе осеннего обострения карабахского конфликта с армянской стороны числятся без вести пропавшими 275 человек, уточнил в июне Следком Армении.

Потери обеих сторон во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе примерно равны, суммарное число погибших приблизительно составит до 10,3 тысячи человек, подсчитал в декабре 2020 года блогер "Кавказского узла". Количество погибших с обеих сторон в карабахском конфликте примерно одинаково, согласились российские военные обозреватели.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Военные врачи Армении насчитали 11 000 раненых в боях за Нагорный Карабах", "Беженцы в Нагорном Карабахе добились компенсаций за потерянное имущество", "Активисты в Степанакерте потребовали закона о конфискации имущества".

Автор: "Кавказский узел"

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