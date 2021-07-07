Суд оставил под арестом генерала Музраева

07 июля 2021, 14:59

Южный окружной военный суд продлил до 15 декабря арест обвиняемого в терроризме бывшего главы Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева. Генерал содержится в московском СИЗО "Лефортово" и принимал участие в предварительном слушании по видеосвязи, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Мосгорсуд до 10 июля продлил срок пребывания под стражей обвиняемого в терроризме бывшего главы СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Генпрокуратура утвердила окончательное обвинение, дело направлено в Южный окружной военный суд, сообщил адвокат. Южный окружной военный суд в июне получил материалы дела Михаила Музраева.

Генерал Михаил Музраев руководил Управлением СКР по Волгоградской области в 2007-2018 годах. Он был задержан по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, ему предъявлены обвинения в терроризме, незаконном обороте оружия и злоупотреблении должностными полномочиями. Музраев вину не признает. К 5 ноября 2020 года следователи трижды предъявили Музраеву уточненные варианты окончательной версии обвинения, адвокаты сочли это неуверенностью следствия.

Михаил Музраев находится в СИЗО "Лефортово" в Москве и участвовал в заседании по видеосвязи, сообщил его адвокат Владимир Семенцов. По его словам, он видел Музраева "неделю назад". "Самочувствие не очень, после инфаркта у него букет заболеваний. На условия содержания он не жалуется", - рассказал адвокат.

Защита просила вернуть дело прокурору в связи с некачественным расследованием, вызывать дополнительных свидетелей, изучить доказательства и освободить генерала из-под стражи, было подано ходатайство на 30 страницах, сообщил Семенцов. "Прокурор просил продлить арест на шесть месяцев", - отметил он.

По итогам предварительного слушания по уголовному делу в отношении Михаила Музраева и Владимира Зубкова суд отказал в удовлетворении ходатайств защитников об исключении доказательств и о возвращении уголовного дела прокурору, а также о вызове в судебное заседание дополнительных свидетелей, истребовании вещественных доказательств, иных документов и сведений, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы суда Виктория Мищенко.

Суд принял решение оставить меру пресечения в отношении подсудимых Музраева и Зубкова в виде заключения под стражу без изменения. "Срок содержания подсудимых Музраева и Зубкова под стражей истекает 15 декабря", - пояснила Виктория Мищенко.

Владимир Зубков был задержан вместе с Музраевым в июне 2019 года по уголовному делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова. За нападением на дом губернатора могут стоять представители криминальных и бизнес-структур, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Открытое судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 10:00 14 июля, сообщила она.

Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд 16 июня, сегодня состоялось предварительное слушание, следует из карточки дела на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле суд в Астрахани признал виновной в покушении на мошенничество бывшего председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлию Добрынину и назначил ей два года колонии общего режима, в июне исполнение приговора было отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет. По версии следствия, Добрынина потребовала у жены волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова 2,5 миллиона рублей в обмен на обещание передать деньги специалистам, чтобы получить нужное ему заключение экспертизы.

Главное о деле генерала Михаила Музраева "Кавказский узел" собрал в справке "Как поссорились губернатор Бочаров и генерал Музраев?".