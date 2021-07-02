Власти Кубани смягчили требования к туристам

02 июля 2021, 19:41

Дети до 14 лет включительно смогут заселяться в отели на Кубани без предоставления результатов ПЦР-теста на коронавирус, сообщила сегодня администрация Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае курортный сезон в этом году был открыт на месяц раньше обычного. Власти мотивировали это благоприятной эпидемиологической ситуацией. Впоследствии в регионе был зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19, из-за чего с 1 июля заселение в гостиницы, санатории и пансионаты было решено позволять туристам только с отрицательным тестом на коронавирус, а с 1 августа – только с сертификатом о вакцинации. Но 30 июня власти смягчили ограничения, разрешив с 1 июля и в дальнейшем заезд без ПЦР-теста и справки о вакцинации тем, у кого есть справка о перенесенном за последние полгода коронавирусе, а также детям до шести лет включительно.

Сочинские предприниматели заявили, что требование обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг ударит по бизнесу, а отельеры предрекли угрозу срыва туристического сезона, предложив оплачивать тесты на коронавирус для туристов за счет бюджета. Авиакомпании задумались о сокращении рейсов в Краснодарский край, так как экипажи не смогут выполнить требование о наличии ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал сегодня постановление о дополнительном смягчении антиковидных ограничений для туристов. В отели, санатории и пансионаты Кубани с сегодняшнего дня без ПЦР-теста на коронавирус разрешено заселяться детям в возрасте до 14 лет (включительно). "Внести в пункт 8 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, заменив слова "до шести лет" словами "до 14 лет", – говорится в документе.

В результате, с учетом внесенных изменений, взрослым туристам, прибывающим в регион в июле, необходимо представить медицинский документ или сертификат о перенесенной не более шести месяцев назад коронавирусной инфекции или отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения) или сертификат о вакцинации (в электронном или бумажном виде). Несовершеннолетним от 15 до 18 лет также необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения или медицинский документ, сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала, пояснила сегодня пресс-служба администрации Краснодарского края.

С 1 августа для заселения необходим медицинский документ или сертификат о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании из личного кабинета портала Госуслуг в электронном или бумажном виде или сертификат о вакцинации. "В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь в наличии справку о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения. Несовершеннолетним от 15 до 18 лет также необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения или сертификат о перенесенном не более полугода назад заболевании из личного кабинета портала Госуслуг в электронном или бумажном виде", – говорится в сообщении на сайте администрации Краснодарского края.

За последние сутки в Краснодарском крае зафиксировано 202 новых случая заражения коронавирусом, 21 человек скончался. С начала пандемии COVID-19 подтвержден у 52 265 человек, умер 3461 пациент, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

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