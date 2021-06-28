Сторонница Навального в Астрахани пожаловалась на давление силовиков

28 июня 2021, 22:22

Жительница Астрахани Елена Байбекова, оштрафованная сегодня судом за участие в шествии в поддержку Навального, рассказала, что незадолго до суда ее вызывали в Центр по противодействию экстремизму. Преследования сторонников Навального говорят о новой волне репрессий, указал представитель партии "Парнас".

Как писал "Кавказский узел", сегодня Кировский райсуд Астрахани назначил Елене Байбековой штраф в размере 10 тысяч рублей за участие в шествии 23 января в поддержку Алексея Навального. 16 июня стало известно, что этот же суд назначил штраф в 10 тысяч рублей Сергею Щербакову, признав его виновным в нарушении порядка проведения пикета (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ) 4 июня в поддержку Алексея Навального.

72-летний Сергей Щербаков 4 июня проводил одиночный пикет у здания администрации губернатора Астраханской области в поддержку Алексея Навального. Спустя некоторое время после начала акции его начали фотографировать силовики, когда Щербаков обернулся, он увидел, что рядом с ним молча встал какой-то человек с небольшим плакатом также в поддержку Навального, который затем убежал. Полицейские задержали Щербакова и составили протокол о нарушении порядка проведения акции.

Активистка будет обжаловать решение суда

Елена Байбекова намерена обжаловать сегодняшнее решение Кировского райсуда Астрахани. Она не считает себя виновной и уверена, что ее таким образом решили "наказать" за ее активность после того, как она вышла на пикет вслед за Щербаковым.

"Мне интересно, почему тянули полгода. Если я такая нарушительница, почему сразу-то не осудили меня? Я считаю, что на меня они озлобились именно потому, что, когда Щербакова прижали, устроили против него провокацию, я пошла и в тот же день встала в пикет. И поэтому они придумали, как меня наказать, вспомнили этот митинг 23 января", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Елена Байбекова.

4 июня Елена Байбекова в Астрахани вышла на одиночный пикет, потребовав освободить Навального, приурочив акцию ко дню рождения оппозиционера. Она пояснила, что выйти на пикет ее также сподвигло задержание местного активиста Сергея Щербакова на аналогичной акции.

По словам активистки, правонарушение, за которое суд ей назначил штраф в 10 тысяч рублей, никто подтвердить не смог. "Они дело сфабриковали настолько без доказательств, что это даже в голове не укладывается. Это всё сляпано на коленке. В свою пользу они показали сначала видео, как я стою в пикете в апреле. Я сказала, что это вообще не имеет отношения к делу. Тогда они показали еще одно видео, несколько секунд, где я стою с двумя ребятами на площади и разговариваю", - рассказала Байбекова.

"Я их спросила (на суде) - я правонарушительница? Если да, то давайте посмотрим закон. В статье 20.2 части 6 перечислены все действия, которые считаются нарушением поведения на публичном мероприятии. Прямо в глаголах. Я могла быть пьяная, иметь при себе оружие, могла дебоширить и вести себя неподобающим образом, разбивать машины, витрины и так далее, могла перекрывать проезжую часть - это всё прописано в законе. Но я прямо по пунктам стала спрашивать - "Что из этого я делала?" И они отвечали - нет, я этого не делала, этого тоже не делала. Кроме глагола "стояла рядом с двумя молодыми людьми и разговаривала" - они больше ничего сказать не смогли. За два заседания было допрошено трое сотрудников полиции, и ни один никакого другого глагола не добавил", - подчеркнула Байбекова.

На заседания суда по делу Байбековой 25 июня и 28 июня активистку пришли поддержать ее супруг Алексей и член политсовета регионального отделения партии "Парнас" Ярослав Савин.

"Там всё сфабриковано! Они показали видеозапись - секунд пять. Там Лена и еще пара человек стоят, между собой о чем-то поговорили, развернулись - и в какую-то сторону пошли. Никто ничего не выкрикивал, ничего не делал на этом видео. И там никакой толпы не видно. Но судья почему-то посчитала, что это был митинг. И на основании того, что Лена не отрицала, что она была в это время на площади, оштрафовала ее на 10 тысяч рублей. Якобы она принимала участие в митинге", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Алексей Байбеков.

23 января сторонники Навального в разных регионах России провели акции в его поддержку. Двухчасовое шествие в Астрахани не встретило противодействия силовиков. Акция собрала, по оценке нескольких участников протеста, свыше тысячи человек.

Он считает, что "никакой состязательности в суде не было". "Доказательства, которые представила полиция, не выдерживают никакой критики. Помимо видео, они еще предъявили две фотографии и протокол", - сообщил он. "Будем подавать апелляцию в высшие инстанции, а потом в ЕСПЧ. Всеми возможными средствами будем отстаивать свою правоту", - добавил Байбеков.

Активист заявил о волне репрессий по признаку любой поддержки Навального

Активистов в Астрахани наказывают за поддержку Навального, уверен Ярослав Савин. Он также указал на несостоятельность доказательств, предъявленных полицией во время суда по делу Байбековой.

"Там в материалах дела есть видеозапись - как Лена стоит на площади и с кем-то разговаривает, буквально несколько человек, и вокруг никого нет. И на основании этого сотрудники полиции и судья сделали вывод, что это участие в митинге. Причем Лена ничего такого не говорила - что она участвовала в митинге. Хотя и не отрицала, что была на площади. То, что она участвовала в митинге, это они почему-то такой вывод сделали - на основании видеозаписи, на которой митинга не видно", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ярослав Савин.

2 февраля суд в Москве приговорил Навального к 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Правозащитный центр "Мемориал"* признал оппозиционера политзаключенным, а международная правозащитная организация Amnesty International - узником совести. ЕСПЧ призвал власти России освободить Навального. Январские акции в поддержку оппозиционера, которые проходили по всей России, признаны политологами самыми массовыми за последние десятилетия. С 31 марта Навальный проводил голодовку в колонии, требуя допустить к нему приглашенного врача. После массовых протестов 21 апреля и уступок со стороны ФСИН оппозиционер прекратил голодовку.

Он подтвердил, что "на суде полицейские так и не смогли сказать, в чем же заключается правонарушение" Байбековой. "Даже если ту акцию признать митингом, за участие в несанкционированном митинге нельзя наказывать. Есть конкретный перечень нарушений, в случае совершения которых наступают последствия, предусмотренные законодательством. Ничего подобного ни в рапортах, ни в протоколах, ни на видео не было, и ничего такого не было озвучено в решении суда. И попыток со стороны судьи выяснить, что же нарушила Байбекова, не было. Просто: присутствовал на площади в определенное время - совершил правонарушение", - отметил Савин.

По его мнению, "это очередное политически мотивированное дело". "После 23 января прошло пять месяцев - и они вдруг составляют протокол. Может, в каких-то регионах такое и бывало, но я про такое у нас не слышал. Почти через полгода начинается персональное преследование. Я думаю, что это связано, помимо активной позиции Лены, помимо того, что она часто осуществляет одиночное пикетирование, с каким-то всплеском со стороны правоохранительных органов", - рассказал Савин,

Он связал провокацию во время пикета Щербакова и штраф Байбековой. "4 июня была осуществлена провокация в отношении Сергея Щербакова, составлен протокол, человек получил штраф. И в тот же день Лена вышла в его поддержку и в поддержку политзаключенных. А это был день рождения Алексея Навального. И мы видим, что подряд начинаются все эти действия - Щербаков подвергается провокации, Лена получает штраф за акцию, которая была пять месяцев назад. Я думаю, это происходит в рамках волны репрессий по всей стране по признаку любой поддержки Навального", - заявил Савин.

Активистка рассказала о вызове в местный Центр "Э"

За несколько дней до суда Елену Байбекову вызывали в местный Центр "Э" - управление по противодействию экстремизму МВД, сообщила активистка.

"16 июня мне принесли повестку, что я должна явиться в Центр "Э", и 17 июня я туда пошла. Меня там продержали около двух часов. Сначала где-то час со мной разговаривал сотрудник ЦПЭ, которого все активисты хорошо знают, а он знает активистов. На моем суде он потом был свидетелем обвинения. Но тогда он сначала сказал, что хочет провести со мной профилактическую беседу. И целый час мы разговаривали - он хохмил, заигрывал со мной, предлагал мне вступить в "Единую Россию". Мол, у вас есть опыт публичных выступлений, вы сделаете хорошую карьеру, нам такие нужны", - рассказала Елена Байбекова.

Потом, по ее словам, пришло еще шесть человек. "Прямо толпа там была, я даже немного напряглась. Семь здоровых мужиков и я. Мало ли что. И трое начали на меня наседать - стали мне рассказывать, какая я правонарушительница, и как я им надоела, и как они меня "закатают". Я думаю, целью этого вызова в Центр "Э" было запугать меня. Да, в итоге они составили протокол на меня, но это можно было сделать и в полиции. Зачем нужны были все эти беседы и споры в Центре "Э" - я так думаю, что в целях оказать на меня давление так или иначе", - сказала Байбекова.

* - решением Минюста РФ организация внесена в реестр НКО, выполняющих роль иноагента.