Генпрокуратура Армении занялась расследованием угроз журналисту на границе с Азербайджаном

26 июня 2021, 19:13

Возбуждено уголовное дело об угрозах иностранному журналисту со стороны азербайджанских военных, отчиталась Генпрокуратура Армении. Солдаты угрожали убить испанских журналистов, готовивших материал о пограничном конфликте, сообщила организация "Репортеры без границ".

Как сообщал "Кавказский узел", конфликт на армяно-азербайджанской границе не стихает с середины мая. Армения утверждает, что азербайджанские военные с 13 мая находятся на территории Сюникской и Гегаркуникской областей. Власти Азербайджана настаивают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. На границе регулярно происходят различные инциденты. Так, 5 июня Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреляли пастуха в Гегаркуникской области и отбили у него стадо коров, затем произошла перестрелка с армянскими солдатами.

Жители приграничных общин Гегаркуникской области Армении отметили, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах, указано в материале "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Власти Армении предложили разместить российских миротворцев на проблемных участках границы в Гегаркуникской области. Основные переговоры по этому вопросу ведутся между Москвой и Баку, считают армянские аналитики.

Советник генпрокурора Армении Гор Абраамян отчитался о возбуждении уголовного дела об угрозах иностранному журналисту со стороны азербайджанских военных. Сославшись на заявление защитника прав человека в Армении, Абраамян пояснил, что инцидент произошел 15 июня. Журналист-международник работал в Варденисском районе Гегаркуникской области Армении.

"Журналист с коллегой, находясь примерно в 100 метрах от азербайджанских военнослужащих, выполняли свою работу. Последние проявили агрессивное поведение, зарядили свои оружия и направили их на журналистов, угрожая выстрелить. Журналист-международник прекратил работу, чтобы избежать непредсказуемых последствий. По имеющимся данным, на одежде журналистов имелась видимая для ВС Азербайджана эмблема прессы, соблюдались также все правила журналистской работы", - процитировал сегодня Абраамяна News.am.

Абраамян также заявил, что инцидент происходил в двух километрах от государственной границы Армении. Дело возбуждено по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста", - передали "Новости-Армения".

Угрозы озвучивались в адрес журналистов из Испании, уточнила организация "Репортеры без границ", осудив действия азербайджанской стороны. "В Гегаркунике азербайджанские военнослужащие угрожали смертью работающим на месте испанским журналистам, которые готовили материал об их позициях близ границы", — отмечено в сообщении, опубликованном на странице организации в Twitter 23 июня. Публикация сопровождается фотографией с двумя азербайджанскими военными, один из которых, улыбаясь, направляет дуло автомата в сторону фотографа.

Вопрос о демаркации южного участка армяно-азербайджанской границы возник по итогам обострения карабахского конфликта осенью 2002 года. Азербайджан тогда получил контроль над двумя третями территории, контролировавшимися властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе по состоянию на ноябрь 2020 года.

Напомним, что иностранные журналисты получали ранения в ходе осеннего обострения карабахского конфликта. 8 октября 2020 года собор Казанчецоц (собор Св. Христа Всеспасителя) в Шуши подвергся сразу двум обстрелам, причем во время второго в храме находились трое российских журналистов. Один из них, главред издания "Сегодня.ру" Юрий Котенок, был прооперирован и в состоянии искусственной комы перевезен в Ереван. Еще двое пострадавших, журналисты Левон Арзанов и Грант Баладьян, перевезены на лечение в Москву. Ранения при обстреле собора получили и местные жители. Азербайджан отверг свою причастность к обстрелам.

Всего в сентябре-ноябре 2020 года были ранены семь журналистов – пятеро иностранных, двое армянских, говорится в совместном докладе офисов защитников прав человека Нагорного Карабаха и Армении. Кроме того, погиб один человек, сопровождавший журналистов.

Новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".