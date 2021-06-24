Аналитики сочли минимальным влияние Еревана на вопрос о границе с Азербайджаном

24 июня 2021, 04:30

Армянская сторона обсуждала размещение российских миротворцев на границе с Азербайджаном еще до выборов, но основные переговоры по этому вопросу ведутся между Москвой и Баку, считают аналитики в Ереване. Привлечение российских миротворцев - попытка Еревана законсервировать ситуацию, отметили аналитики в Баку.

Как писал "Кавказский узел", власти Армении предложили разместить российских миротворцев на проблемных участках границы в Гегаркуникской области. Глава армянского Генштаба Артак Давтян сообщил о том, что ведутся соответствующие переговоры. Посол России Сергей Копыркин, в свою очередь, сообщил, что в Сюникской области на границе с Азербайджаном уже есть посты с российскими военными.

Конфликт на армяно-азербайджанской границе не стихает с середины мая. Армения утверждает, что азербайджанские военные с 13 мая находятся на территории Сюникской и Гегаркуникской областей. Власти Азербайджана настаивают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Гегаркуникской области Армении отметили, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах.

Вопрос размещения российских военнослужащих в Гегаркуникской области правительство Пашиняна обсуждало с командованием российской армии еще до выборов, заявил 23 июня корреспонденту «Кавказского узла» директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

Он отметил, что во время предвыборной кампании публичные выступления на эту тему были приостановлены, однако тема размещения российского контингента, по его словам, не утратила актуальности. «Политика правительства Пашиняна была последовательна в этом вопросе, тема возникла не в последний момент – не в один день после выборов», - сказал Искандарян.

На внеочередных парламентских выборах, которые прошли 20 июня, более половины голосов, 53,92%, получила партия Никола Пашиняна "Гражданский договор". Ближайший соперник действующих властей, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения), набрал 21,04% голосов. Третье место занял блок "Честь имею" (5,23% голосов). Остальные политические силы в парламент не прошли. 23 июня стало известно, что пересчет голосов начат на 70 избирательных участках из более двух тысяч.

Политолог полагает, что у Армении нет ресурсов, чтобы отстаивать национальные интересы на переговорах с Азербайджаном. Однако процесс, который сейчас происходит, не имеет ничего общего с делимитацией и демаркацией, считает он. «Вторжение на территорию суверенной страны и занятие выгодных позиций, после чего между войсками становятся какой-то контингент, не имеет ничего общего с процессом демаркации и делимитации. Это вопрос стабилизации ситуации на границе. Податливость же Пашиняна связана с состоянием Армении – с проигранной войной в Арцахе (Нагорном Карабахе), ресурсами и тем, насколько армянская сторона сможет отстаивать свои интересы. С ресурсами сложно. Однако это не значит, что если Армении навяжут, как должна пройти граница, мы не в состоянии ничего предпринять. Демаркация и делимитация – юридический процесс, и Армения может не подписать (соглашение). Другое дело, какие формы давления будут оказаны, чтобы заставить армянскую сторону подписать», - пояснил Искандарян.

Акции протеста в Сюнике против приезда Пашиняна в регион отражают настроения и позиции жителей, считает политолог. «Митинги и голосование – это разные форматы. В Ереване протестовали, но голосовали по-иному. Так было по всей стране, не только в Сюнике или Гегаркунике. Протестный ресурс это одно, а электоральный ресурс в каком-то селе, где есть свой староста, свои авторитеты, способные оказать влияние, не принимает участие в митингах. Выборы нужны были ради легитимности Пашиняна. Бюрократическую легитимность Пашинян приобрел и теперь может размахивать мандатом. Но бюрократическая легитимность и социальная легитимность отличаются. Сказать, что у Пашиняна есть широкая социальная поддержка, нельзя. Несмотря на выборы, политический кризис в стране сохранится, более того, теперь он переместится в парламент», - заключил он.

В Сюникской и Гегаркуникской областях партия "Гражданский договор" выиграла выборы с довольно значительным отрывом, отметил автор блога "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле". По приведенным им данным, в Гегаркунике партия набрала 65,93% голосов (для сравнения партия Роберта Кочаряна "Айастан" ("Армения") - лишь 14,42%), а в Сюнике - 53,51% (против 27,50% у "Айастана"). "Характерно, что победил он (Пашинян) во всех регионах, включая Ереван, где получил первое место, хотя и не большинство голосов. Благодаря системе, увеличивающей позиции победителей, Пашинян получил подавляющее большинство мандатов, близкое или соответствующее конституционному большинству", - отметил автор блога.

Замглавы Ассоциации политологов Армении, политолог Андриас Гукасян считает, что напряженность на границах была создана искусственно.

«Вторжение азербайджанских войск на территорию Сюника и Гегаркуника использовали, чтобы повлиять на общественное мнение, запугать избирателя. Шантаж войной – известный прием, который в Армении традиционно применяется во время выборов и пост-выборных процессов», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, Пашинян не имеет позиций на переговорах по вопросу демаркации и делимитации. «Переговоры ведутся между Россией и Азербайджаном, Пашинян всего лишь играет роль исполнителя. С точки зрения формата переговоров, ни выборы, ни последующие события в этом плане не имеют какого-либо значения. Решения по демаркации и делимитации границы, открытие транспортных коридоров, в том числе через Мегри, были приняты еще до выборов. Выборы нужны были Пашиняну, чтобы переложить ответственность на избирателя. И все те, кто проголосовал за Пашиняна, подписались вместе с ним под трехсторонним заявлением от 9 ноября. Это была главная задача, которая стояла перед Кремлем на этих выборах, почему и использовали фактор Роберта Кочаряна. Запугали избирателя внешней и внутренней угрозой, вынудив проголосовать за капитуляцию», - подчеркнул Гукасян.

10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над двумя третями территории, подчинявшейся властям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

По его мнению, протесты в Сюнике было политическим шоу, заранее согласованным Пашиняном и Кочаряном. «Сейчас уже ясно, что Кочарян согласился на роль пугала на прошедших выборах взамен на прекращение уголовного преследования», - считает политолог.

14 мая группа добровольцев перекрыла автомагистраль в Сюникской области Армении, потребовав дать оружие жителям приграничных сел. Вечером того же дня их доставили в полицию. Жители Сюника потребовали вооружить их.

По его словам, результаты голосования не согласуются с опасениями, что от Армении будут отторгнуты приграничные территории, так как эти решения уже не касаются Армении. «Все решения, повторюсь, принимают Россия и Азербайджан. Но Запад, в частности, Франция и США выступают против этих решений. Международное сообщество понимает, что армянское общество голосовало под страхом внешней угрозой и угрозой гражданской войны. И какой итог будет зафиксирован - зависит от итога геополитической борьбы», - считает Гукасян.

Главред русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян согласна с мнением, что расклад нового парламента был заранее квотирован и скроен под будущее подписание новых «трехсторонних» соглашений под предводительством России.

«То, что сразу же после голосования заговорили о размещении российских военных, только подтверждает эту версию. Выборы на самом деле укрепили позиции не Пашиняна и Армении, а тех сил, которым проще «уговорить» одного Пашиняна, чем парламент, в котором у него не было бы такого вопиющего большинства. Если Пашинян искренне желает подписания соглашений с Азербайджаном, сопроводив это «отделением Арцаха (Нагорного Карабаха) во спасение», то этот парламент, конечно, дает ему такую возможность. А если Пашинян надеется на «сопротивление общества», чтобы избежать принудительного подписания, то он, конечно, перестарался с голосами», - заявила она «Кавказскому узлу».

По ее мнению, Пашинян изначально не боится обвинений в капитулянтстве, а боится обвинений в предательстве и подкупе. «Это две большие разницы. То есть, если поражение было «честным», и в нем виновны другие, то ничего страшного. «Если оппозиция, как нынешняя, так и бывшая, не будет обвинять его в государственной измене, то это вполне устроит Пашиняна, и он сможет спокойно все подписать. Но найдет ли оппозиция доказательства измены и хочет ли вообще остановить Пашиняна, который согласен выполнить грязную работу?», - задалась вопрос политобозреватель.

Отдельные фрагменты голосования, например, голосование военных в Шурнухе (село, половина которого перешла под контроль Азербайджана после подписания трехстороннего заявления 9 ноября – прим. «Кавказский узел»), свидетельствуют, что было какое-то количество «свободных электронов», которые голосовали не по месту регистрации и "накладывали нужные мазки в нужном месте", добавила Айрумян. «Не могу ничего утверждать, но картина слишком идеальная, чтобы не быть искусственной. Так что никакого отношения реальные протесты не имеют к результатам голосования», - заключила она.

Военные эксперты с обеих сторон исключили перерастание локальных инцидентов в масштабный конфликт, однако различные инциденты происходят на армяно-азербайджанской границе регулярно. 12 июня два жителя Сюникской области заблудились на приграничной территории и оказались на территории Азербайджана. После переговоров азербайджанские военные освободили сельчан и вернули их технику. 11 июня Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций в Кельбаджарском районе. Минобороны Армении заявило, что солдаты пресекли инженерные работы на приграничном участке села Кут.

Размещение российских миротворцев на границе - попытка законсервировать ситуацию

У Армении ни физически, ни технически не хватает ресурсов для охраны своих границ с Азербайджаном, и потому она стремится там, где можно, разместить российских военных, заявил корреспонденту «Кавказского узла» военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде, комментируя предложение Еревана о размещении представителей ВС РФ в Гегаркуникской области.

На его взгляд, вовлечение российских военных рассчитано на замораживание вопроса с делимитацией и демаркацией границ. «Еревану никак не выгодно проведение государственной границы по линии административной границы между Армянской ССР и Азербайджанской ССР по любым картам времен СССР - ни 1975 года, ни 1988 года, ни по другим. Ибо в таком случае, признав границы Азербайджана, Армения признает в его составе Нагорный Карабах. Поэтому Армения будет всячески оттягивать вопрос с делимитацией границы», - отметил Исазаде.

А пока этот вопрос не решен, Армения будет стремиться взвалить задачу охраны границ на Россию, чтобы, как кажется Еревану, вопросы так называемых «спорных участков» с Азербайджаном решала бы РФ. Эксперт не владел точной информацией, где предлагается разместить на границе российских миротворцев. При этом он указал, что в Гегаркунинской области проходит достаточно протяженная граница с Азербайджаном, в том числе с Кельбаджарским районом, со сложным горным рельефом.

По мнению аналитика, «спорные участки» при желании можно найти на всем протяжении границы.

Однако, как полагает Исазаде, приход российских военных не повлечет за собой отход азербайджанских военных и пограничников с уже занятых позиций. «Если подразделения ВС Армении все еще стоят в Нагорном Карабахе, в Агдере (Мардакерт), Ходжавенде (Мартуни) в десятках километров от границы, то почему бы азербайджанским военным не оставаться на позициях, куда они продвинулись на один-два километра, ссылаясь на собственные карты времен СССР», - отметил он.

Российская сторона, на его взгляд, не будет оказывать никакого давления на Азербайджан, поскольку ее задачи будут скорее разъединительными. И вообще Россия выполняет функцию посредника и не может занимать позицию одной из стороны конфликта.

Кроме того, у Баку есть более весомые аргументы и требование возвратить семь пограничных сел в Газахском районе и села Кярки в Нахчыванской автономной республике, которые были захвачены армянами в начале 1990-х годов.

Он также напомнил о том, что азербайджанская сторона минувшей осенью-зимой взяла под контроль границу с Арменией на южном участке. Тогда также были попытки апелляции к российской стороне, но Азербайджан остался на позициях, просто проявив добрую волю, позволили армянам использовать автомобильную дорогу, проходящую через свою территорию, пока в Армении не построят новую дорогу в обход.

Директор информационного агентства Turan Мехман Алиев считает, что «особой напряженности на границе и не было».

«С наступлением весны азербайджанские военные вышли к границе в трудноступных горных местах в Лачине и Кельбаджаре. Это коснулось интересов людей, живущих в Армении на границе, которые в течение почти 30 лет могли заниматься хозяйственной деятельностью на азербайджанской стороне, поскольку указанные земли теперь стали для них недоступными. В Армении это обстоятельство стали использовать оппозиционные силы во внутриполитической борьбе, которая обострилась в связи с парламентскими выборами. Хотя азербайджанские военные действовали по тем же картам, что и прошлой зимой, когда взяли под контроль золоторудное месторождение Союдли (Сотское) и участки границы на юге, и тогда эти действия не вызывали возражений с противоположной стороны. Сейчас же была поднята шумиха», - сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Соткское золоторудное месторождение — самое крупное по запасам чистого золота на территории Азербайджана и Армении. Часть рудника находится на территории Азербайджана, другая — в Армении. Залежи расположены в окрестностях армянского села Сотк и на западной границе Кельбаджарского района Азербайджана, указано в материале "Кавказского узла" "Сотк: золотой рудник раздора".

По его словам, после победы на парламентских выборах Никол Пашинян стремится «законсервировать» ситуацию на границе, разместив туда российских военных.

Алиев считает, что вопрос с границей будет решаться в общем пакете всеобъемлющего урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном в свете реализации в полной мере совместных деклараций лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 9-10 ноября 2020 года и 11 января 2021 годов, предполагающих открытие транспортных коммуникаций, экономических связей в регионе, взаимное признание границ.

Он считает, что после парламентских выборов в Армении этот процесс ускорится. «Динамика развития ситуации будет уже в подготовке большого мирного соглашения по карабахскому конфликту с участием стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ вместе с Азербайджаном и Арменией. Оно переформатирует ситуацию в регионе и будет предполагать выстраивание Арменией новых отношений с соседними государствами – отношений мира, добрососедства, сотрудничества. Переизбрание Пашиняна показало, что такой сценарий востребован в армянском обществе, которое хочет, чтобы все это произошло как можно скорее, поскольку оно устало от войны, блокады, социальной неустроенности», - сказал Алиев.

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы считает, что предложение Еревана о размещении российских миротворцев преследует цели избежать инцидентов на границе, которые влияют на внутриполитическую ситуацию в Армении.

"Николу Пашиняну все равно придется принимать трудные решения по выполнению трехсторонних договоренностей, и, в частности, открытию транспортных коммуникаций в регионе, урегулированию пограничных вопросов, проведению делимитации границы. Армянское руководство рассчитывает, что при участии российских военных удастся избежать инцидентов на границе, которые негативно влияют на внутриполитическую ситуацию. С другой стороны, делая ставку на российских военных, армянская сторона, вероятно, рассчитывает на более уверенные позиции на переговорах по делимитации границы. Однако вряд ли у Еревана есть широкое поле для маневров. Вопрос о проведении госграницы должен проходить на основе границ времен СССР, и эту позицию поддерживают и Россия, и США, и другие члены международного сообщества", - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

И.о. помощника госсекретаря США Филипп Рикер на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 8 июня заявил, отвечая на вопрос о том, чем США могут содействовать демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, что демаркация бывших границ в рамках СССР важна, пишет "Туран".

"Армении рано или поздно придется принимать эти реалии. Другой вопрос, что сейчас у Пашиняна есть мандат от народа, и он может пойти на принятие трудных, непопулярных решений, которые, однако, в будущем позволят Армении выйти из региональной изоляции и экономического кризиса и встать на путь развития», - сказал Джуварлы.

Ранее Армения выдвигала различные инициативы относительно урегулирования пограничного конфликта. Изначально власти страны рассчитывали на вмешательство союзников по Организации договора о коллективной безопасности, отмечается в материале "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

В конце мая врио премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану синхронно отвести войска от границы и допустить туда международных наблюдателей. Внешнеполитическая служба Евросоюза поддержала эту идею.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров 19 мая призвал Армению и Азербайджан создать комиссию по определению границы и заверил, что Москва готова выступить в роли посредника. Ереван согласился на создание такой комиссии при условии отвода азербайджанских войск на исходные позиции. 29 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что Баку также принимает предложение Москвы о создании трехсторонней комиссии по демаркации армяно-азербайджанской границы.

Новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".