Армения сделала ставку на размещение миротворцев в Гегаркуникской области

23 июня 2021, 10:19

Власти Армении предложили разместить российских миротворцев на проблемных участках границы в Гегаркуникской области, отчитался о переговорах глава армянского Генштаба Артак Давтян. В Сюникской области на границе с Азербайджаном уже есть посты с российскими военнослужащими, указал посол России Сергей Копыркин.

Как писал "Кавказский узел", конфликт на армяно-азербайджанской границе не стихает с середины мая. Армения утверждает, что азербайджанские военные с 13 мая находятся на территории Сюникской и Гегаркуникской областей. Власти Азербайджана настаивают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Гегаркуникской области Армении отметили, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах.

Армения ведет переговоры, добиваясь размещения российских миротворцев в Гегаркуникской области, сообщил 22 июня начальник армянского Генерального штаба Артак Давтян. Он добавил, что Армения, как и прежде, настаивает на выводе азербайджанских военных со своей территории. "Нам на нашей территории нечего спрашивать у Азербайджана. Но переговоры идут с российской стороной, потому что имеются вопросы. Нашей задачей является вывод азербайджанских подразделений, оказавшихся на нашей территории, без столкновений", - подчеркнул глава Генштаба.

По его словам, армянская сторона не пойдет на уступки, хотя и пытается решить проблему мирным путем. Давтян также сообщил, что в последнее время на границе не было инцидентов, рост числа азербайджанских военных в пограничной зоне не зафиксирован, передал News.am.

Военные эксперты с обеих сторон исключили перерастание локальных инцидентов в масштабный конфликт, однако различные инциденты происходят на армяно-азербайджанской границе регулярно. 12 июня два жителя Сюникской области заблудились на приграничной территории и оказались на территории Азербайджана. После переговоров азербайджанские военные освободили сельчан и вернули их технику. 11 июня Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций в Кельбаджарском районе. Минобороны Армении заявило, что солдаты пресекли инженерные работы на приграничном участке села Кут.

На проблемных участках армяно-азербайджанской границы в Сюникской области уже есть посты с российскими военнослужащими, указал посол России в Армении Сергей Копыркин в связи с переговорами о размещении миротворцев в Гегаркуникской области. "Что касается дальнейших шагов в этом плане, то давайте подождем", - процитировали Копыркина 22 июня "Новости-Армения".

По данным губернатора Гегаркуникской области Гнела Саносяна, переговоры ведутся в трехстороннем формате, то есть с участием представителей Азербайджана, сообщил 22 июня "Sputnik Армения".

Вопрос о демаркации южного участка армяно-азербайджанской границы возник по итогам обострения карабахского конфликта осенью 2002 года. Азербайджан тогда получил контроль над двумя третями территории, контролировавшимися властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе по состоянию на ноябрь 2020 года.

Приглашение миротворцев стало очередной попыткой Армении разрешить конфликт

Ранее Армения выдвигала различные инициативы относительно урегулирования пограничного конфликта. Изначально власти страны рассчитывали на вмешательство союзников по Организации договора о коллективной безопасности, отмечается в материале "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

В конце мая врио премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану синхронно отвести войска от границы и допустить туда международных наблюдателей. Внешнеполитическая служба Евросоюза поддержала эту идею.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров 19 мая призвал Армению и Азербайджан создать комиссию по определению границы и заверил, что Москва готова выступить в роли посредника. Ереван согласился на создание такой комиссии при условии отвода азербайджанских войск на исходные позиции. 29 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что Баку также принимает предложение Москвы о создании трехсторонней комиссии по демаркации армяно-азербайджанской границы.

Новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".