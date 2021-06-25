25 июня 2021, 13:52

Суд по делу о диверсиях близ Гадрута начат в Баку

Четырнадцати жителям Армении в случае признания их виновными грозит пожизненное заключение по делу о вооруженных нападениях в районе Гадрута после заключения перемирия участниками карабахского конфликта, объявил сегодня азербайджанский судья.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня Бакинский суд по тяжким преступлениям принял в производство дело 14 граждан Армении, плененных близ поселка Гадрут. По версии азербайджанских следователей, эти люди закупили оружие и уже после заключения перемирия в Нагорном Карабахе, 26-27 ноября 2020 года, заняли боевые позиции в лесу в северо-западной части поселка Гадрут. Оттуда они до 13 декабря совершали вооруженные нападения, занимались взрывами и поджогами, говорится в обвинительном заключении.

На сегодняшнем заседании было оглашено обвинительное заключение по четырем статьям Уголовного кодекса Азербайджана — о терроризме, незаконном обороте оружия и взрывчатки, создании незаконного вооруженного формирования и участии в нем, а также о нарушении государственной границы. Судья уточнил, что в случае вынесения обвинительного приговора гражданам Армении грозит от 14 до 20 лет заключения или даже пожизненный срок.

Обвиняемый Володя Акобян попросил судью вынести решение о возвращении всех 14 человек на родину. Подсудимые признали вину лишь частично, передал Trend.

11-12 декабря 2020 года в Гадрутском районе было зафиксировано первое с момента прекращения боев в Нагорном Карабахе, то есть с 10 ноября, нарушение режима прекращения огня — боестолкновение близ оставленных жителями сел Хцаберд и Хин Тахера. В ситуацию вмешались российские миротворцы. Азербайджанская сторона назвала эти бои вынужденной антитеррористической операцией. По данным карабахского омбудсмена, в районе села Хцаберд были пленены около 60 военнослужащих. 10 июня были направлены в бакинский суд дела 26 граждан Армении, обвиняемых в создании вооруженной группировки, терроризме и незаконном пересечении границы Азербайджана близ поселка Гадрут.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?". Новости о протестных акциях размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".

Примечание:

"Дело о военных преступлениях армянских солдат передано в бакинский суд", "Азербайджан обменял 15 армянских военных на карты минных полей в Агдаме", "Армянский офицер обвинен в госизмене".

Автор: "Кавказский узел"

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