Директор интерната в Ниноцминде согласовал с омбудсменом мониторинг учреждения

17 июня 2021, 13:40

Руководство интерната в Ниноцминде совместно с омбудсменом Грузии Нино Лоджария проведет на следующей неделе мониторинг ситуации в учреждении, заявил директор интерната епископ Бодбийский Яков.

Как сообщал "Кавказский узел", после жалоб омбудсмена на то, что его представителей не пускают для проверки интерната для детей-сирот имени святой Нино, туда попали сотрудники госагентства по регулированию медицинской деятельности. Часть воспитанников заявила, что они не желают оставаться в интернате - их вывезли. 6 июня суд постановил, что все воспитанники интерната должны быть распределены по семьям и приютам семейного типа. 14 июня грузинский католикос-патриарх сменил руководителя интерната. Новый директор учреждения анонсировал кадровую чистку и озвучил план реформ.

Омбудсмен Нино Ломджария 3 июня сообщила, что с 2016 года были возбуждены три уголовных дела о насилии в этом интернате и одно – об изнасиловании. Одиннадцать НПО потребовали от властей незамедлительной и жесткой реакции, а также указали на то, что пансионом руководит епископ Спиридон (Абуладзе), заподозренный в изнасиловании. Несколько бывших воспитанников школы-интерната имени святой Нино в Ниноцминде сообщили, что после дачи показаний следователям им поступили угрозы, их вынуждают покинуть учебные заведения. Дядя свидетеля по делу о жестоком обращении с детьми в школе-интернате в Ниноцминде обвинен в угрозах племяннику, сообщила 13 июня Генпрокуратура Грузии.

Новый директор пансионата епископ Бодбийский Яков согласовал с омбудсменом Ниной Ломджария стратегию развития пансионата. Об этом Ломджария сообщила сегодня по итогам встречи с директором интерната, передал телеканал "Рустави-2". "Встреча завершилась тем, что мы все согласны, что большие пансионаты не подходят для детей. Мы также договорились, что народный защитник, конечно, должен иметь возможность проводить мониторинг. <…> Мы вместе поедем в пансионат, чтобы разобраться в ситуации", – сказала сегодня в эфире "Рустави-2" Ломджария, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Омбудсмен проведет мониторинг ситуации в интернате на следующей неделе, сообщил директор учреждения епископ Бодбийский Яков. "Мы рассмотрели проблемы и договорились, что народный защитник и я в следующие выходные вместе поедем в интернат. Мы стремимся к наилучшим результатам, и давайте положим конец этой напряженной ситуации", – сказал сегодня в эфире телеканала "Общественный вещатель" преподобный Яков, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Он также отметил, что преобразования в интернате планируется провести очень быстро. Существование подобных крупных пансионов неприемлемо, добавил епископ. "Это очень устаревшая форма. Подобные [учреждения] не должны существовать. Поэтому и проводятся эти преобразования. <…> Мы все изменим очень быстро и качественно", – привел сегодня "Sputnik-Грузия" слова преподобного Якова.

Напомним, что ранее четверо братьев рассказали, как им жилось в школе-интернате имени Святой Нино в Ниноцминде. По словам двоих из них, детей били и воспитатели, и ребята постарше, лишали обеда и сна. Другие братья опровергли эту информацию.

Работники аппарата омбудсмена Грузии почти год не могли попасть в принадлежащий Грузинской православной церкви интернат, архиепископ Схалтинский не пускал туда и соцработников, указано в материале "Кавказского узла" "Государству указали на дверь: что происходит в церковных приютах Грузии".