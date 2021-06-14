Азербайджанский суд приговорил к 20 годам заключения наемника из Ливана

14 июня 2021, 11:10

Ясамальский районный суд признал сегодня Викена Эулджекжияна виновным в терроризме, наемничестве и незаконном пересечении границы. В последнем слове подсудимый отказался признать вину, заявив, что вел в Армении мирную жизнь и был захвачен в плен на Лачинской дороге.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Бейрута Викен Абрахам Эулджекжиян (также встречается написание фамилии Эулджекчян и Эульджекджиян), воевавший в Нагорном Карабахе на стороне Армении, обвинен в наемничестве и терроризме. По данным следствия, он принял участие в карабахском конфликте за вознаграждение в 2,5 тысячи долларов, 5 мая дело было направлено в суд.

В начале октября 2020 года Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в использовании боевиков с Ближнего Востока. По данным "Новой газеты", Турция вербовала в Сирии наемников для участия в карабахском конфликте на стороне Азербайджана, одновременно в зону боевых действий ехали этнические армяне из Сирии и Ливана. Число наемников из стран Ближнего Востока в зоне карабахского конфликта приблизилось к двум тысячам, указал глава МИД России Сергей Лавров 3 ноября 2020 года.

Ясамальский районный суд приговорил к 20 годам лишения свободы ливанского наемника Викена Эулджекияна. Первые пять лет он проведет в тюрьме, остальной срок будет отбывать в колонии строгого режима, сообщил сегодня Trend.Az.

Гособвинитель в ходе потребовал для обвиняемого лишения свободы сроком на 20 лет, сообщило Report.Az

По данным следствия и суда, что 29 сентября 2020 года житель Бейрута Викен Эулджекжиян за вознаграждение в 2 500 долларов США согласился принять участие в военных действиях на стороне Армении в Нагорном Карабахе, в тот же день вместе с другими наемниками пересек с территории Армении границу Азербайджана. Он принимал участие в террористической деятельности с использованием незаконно приобретенного огнестрельного оружия, сообщило издание.

В последнем слове Эулджекжиян отказался признать вину. Он указал, что находился в Армении вместе со своей гражданской женой Маралле Наджарян и, в частности, 10, 15 и 25 октября был в Ереване. По его словам, он не получал денег и не принимал участия в войне, вместе с гражданской женой жили в отеле города Шуша , а затем вернулись в Ереван. "10 ноября Маралле узнала у своей сестры, которая на тот момент проживала в Лачине, о ситуации в Карабахе, и мы решили вернуться в Шушу (армянское название - Шуши), чтобы забрать свои вещи. Вдоль Лачинской дороги стояли азербайджанские военные. Я подошел к ним спросить дорогу, где и был задержан", - привел его слова "Sputnik Азербайджан".

В ходе следствия Маралле Наджарян рассказала, что они приехали в Армению, чтобы начать новую жизнь. Когда началась война, по ее словам, Эулджекжияна завербовали, обещая ежемесячно доплачивать за участие в военных действиях. Наджарян утверждает, что он и ранее владел военными навыками, поскольку 14 лет служил в рядах вооруженных сил Ливана, сообщило издание.

В суде также были представлены три фотографии со страницы Эулджекжияна в социальной сети Facebook: из окопа, где он готовится стрелять из гранатомета, удар военного снаряда по позиции, а также снимок Эулджекжияна в военной экипировке на фоне армянского танка, говорится в публикации.

Статья 114.3 УК Азербайджана (наемничество) предусматривает до 11 лет лишения свободы, статья 214.2.1 УК Азербайджана (терроризм) до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение, статья 318.2 УК Азербайджана (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) - до пяти лет лишения свободы.

В 2015 году Эулджекжиян получил гражданство Армении, в 2019 году он переехал сначала в Ереван, а затем переселился в Шуши. 10 ноября 2020 года его и Маралле Наджарян взяли в плен азербайджанские военные. Позже Наджарян, благодаря посредничеству российской стороны, была освобождена, сообщил сегодня "Sputnik Армения".

Напомним, 4 мая армянский суд приговорил двух гражданин Сирии, воевавших в ходе осенней войны на стороне Азербайджана, к пожизненному заключению по обвинению в терроризме и наемничестве. Осужденные признали вину частично, сообщила представитель Генпрокуратуры Армении.

Подробнее об обострении конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Кроме того, "Кавказский узел" собрал хронику боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"