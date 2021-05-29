Обвинение запросило для Джумаева 5 лет колонии

29 мая 2021, 14:19

Государственный обвинитель считает, что уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев заслуживает наказания в виде пяти лет колонии общего режима, сообщил источник, знакомый с ходом судебного разбирательства.

Как писал "Кавказский узел", дело этнического чеченца Сайд-Мухаммада Джумаева, который вступил в противоборство с силовиками на акции в поддержку Алексея Навального в Москве 23 января, рассматривает Тверской райсуд. По части 1 статьи 318 УК России Джумаеву грозит до пяти лет заключения. В случае непризнания вины он может получить реальный срок, спрогнозировали юристы. 17 мая суд отказал защите Джумаева в прекращении уголовного дела с судебным штрафом. 28 мая суд выслушал последнее слово Джумаева и удалился в совещательную комнату для вынесения вердикта, оглашение которого назначено на 31 мая, сообщили адвокаты. Они считают, что оснований для вынесения ему приговора, связанного с лишением свободы, нет.

Государственный обвинитель по делу Сайд-Мухаммада Джумаева запросил для подсудимого наказание в виде пяти лет колонии общего режима, пишет сегодня со ссылкой на источник, знакомый с ходом судебного разбирательства, "Интерфакс".

Источник уточнил, что Тверской суд Москвы огласит приговор обвиняемому 31 мая в 9:00 мск.

Широкий общественный резонанс вокруг истории с Сайд-Мухаммадом Джумаевым вызван тем, что он стал первым за многие годы чеченцем, выступившим на стороне оппозиции, указали чеченский блогер Муса Ломаев и правозащитник Оюб Титиев. Джумаев участием в акции в Москве показал федеральным властям, что возможности Кадырова по контролю за уроженцами Чечни преувеличены, отметил правозащитник Руслан Кутаев.

Напомним, советник Рамзана Кадырова Адам Делимханов предлагал Джумаеву отречься от оппозиции, обещая, что глава Чечни поможет ему решить проблемы с законом. Джумаев проигнорировал это предложение, после чего спикер чеченского парламента Магомед Даудов назвал его провокатором и вызвал к себе родственников Джумаева, проживающих в Чечне. Те пояснили, что не общаются с Сайд-Мухаммадом, но взяли на себя ответственность за поступок молодого человека, говорится в справке "Кавказского узла" "Казус Джумаева: между Кадыровым и Навальным".