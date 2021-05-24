Бакинский военный суд. Фото пресс-службы суда. https://courts.gov.az/ru/bakumilitary

24 мая 2021, 09:10

Дело о военных преступлениях армянских солдат передано в бакинский суд

В Бакинский военный суд направлено уголовное дело армянских военных Людвига Мкртчяна и Алеши Хосровяна, обвиненных в пытках пленных солдат и мирных жителей во время карабахской войны 1992-1994 годов.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2020 года суд в Баку постановил арестовать Людвига Мкртчяна, обвиняемого по делу о пытках азербайджанских военных.

Гражданин Армении Людвиг Мкртчян был обвинен по статье о причинении физической боли или психических страданий лицам, подвергшимся задержанию или иному ограничению свободы (статья 113 УК Азербайджана). По версии следствия, во время первой карабахской войны 1992-1994 годов Мкртчян пытал с особой жестокостью находившихся в армянском плену азербайджанцев. По этим фактам в 2000 году в военной прокуратуре Азербайджана было возбуждено уголовное дело.

В Бакинский военный суд направлено дело армянских военнослужащих Людвига Мкртчяна и Алеши Хосровяна, обвиненных в пытках азербайджанских пленных. Потерпевшими по делу признаны 12 азербайджанцев, сообщает сегодня АПА.

По версии следствия, Мкртчян пытал гражданина Азербайджана, захваченного 12 июля 1991 года и удерживаемого около 17 суток в лесу недалеко от Ходжалы, а также выполнявшего функции переводчика мирного жителя, захваченного 13 сентября 1999 года в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района.

Также следователи считают, что Людвиг Мкртчян в различное время избивал и подвергал пыткам 11 взятых в плен граждан Азербайджана на территории Ходжавендского и Агдаринского районов, в шушинской тюрьме и Ереване, а также застрелил из автомата азербайджанского военного.

Алеша Хосровян, как предполагают следователи, вместе с Людвигом Мкртчяном "жестоко и бесчеловечно" обращался с азербайджанскими военными, попавшими в плен в 1993-94 годах, и пытал их, пишет сегодня Day.Az.

Хосровян был задержан азербайджанскими военными 3 октября 2020 года на территории Азербайджана. Мкртчяну и Хосровяну предъявлены обвинения по статьям 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение границы) и другим статьям Уголовного кодекса, информирует издание.

Напомним, после войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года эксперты Amnesty International, изучив и проверив подлинность видеозаписей из Нагорного Карабаха, заявили, что армянские и азербайджанские военные обезглавливали пленных и глумились над трупами противника.

14 ноября 2020 года стало известно, что два младших прапорщика азербайджанской армии арестованы по обвинению в издевательстве над трупами военнослужащих, а два солдата обвиняются в осквернении могил. Уголовные дела возбуждены по статьям о нарушении правил и обычаев войны (статья 115.2 Уголовного кодекса Азербайджана) и надругательстве над могилой (статья 245 Уголовного кодекса Азербайджана). Первая из этих статей предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, вторая - на срок до пяти лет.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Примечание:

"The Guardian: опознаны тела двух обезглавленных мужчин в Нагорном Карабахе", "Бакинские правозащитники озвучили подробности содержания военнопленных", "Юристы указали на признаки военного преступления в обезглавливании армянского солдата".

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