Андриас Гукасян призвал к гражданскому неповиновению

23 мая 2021, 02:56

Лидер Конструктивной партии Армении Андриас Гукасян призвал начать акцию гражданского неповиновения против подписания соглашения с Азербайджаном, которое он считает шагом к сдаче Нагорного Карабаха. Жители Армении не готовы к акциям гражданского неповиновения, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая на заседании правительства Никол Пашинян заявил о намерении подписать соглашение с Азербайджаном, но при этом не раскрыл содержание документа. Законопроект, запрещающий Николу Пашиняну без одобрения парламента подписывать соглашение о границах с Азербайджаном, не набрал нужного количества голосов из-за отказа депутатов фракции "Мой шаг" от голосования. 21 мая активисты Национально-демократического полюса подготовили обращение к властям США, Великобритании и Франции с просьбой помочь защитить границы Армении.

14 мая Армения официально попросила военной помощи у союзников по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с предполагаемым проникновением азербайджанских военных на территорию страны, а и.о. премьер-министра Никол Пашинян попросил помощи у президента России. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Азербайджан вывести войска из приграничного района Армении и выразил солидарность армянскому народу. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Пашиняна и Алиева провести переговоры по демаркации границ между Арменией и Азербайджаном и назвал безответственным и провокационным передвижение войск на границе между странами. Россия окажет помощь в урегулировании напряженности на границе Азербайджана и Армении, если обе стороны попросят об этом, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Это заявление стало фактическим отказом в предоставлении помощи Армении, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Ереване.

Лидер Конструктивной партии Армении Андриас Гукасян в прямом эфире на своей странице в соцсети Facebook 22 мая призвал граждан к акциям неповиновения. Он отметил, что переговоры по карабахскому вопросу во время осеннего обострения карабахского конфликта фактически вывели страну из формата Минской группы ОБСЕ и сейчас принуждают Армению к созданию трехстороннего формата России, Азербайджана (Турции) и Армении.

Политик коснулся заявления врио премьер-министра Никола Пашиняна об «эпохе мира, которая может наступить для Армении» и отметил, что «это предполагает отказ Армении от признания статуса Арцаха (Нагорного Карабаха)». Он считает, что этот трехсторонний формат преследует целью создание совместной русско-азербайджанской комиссии по утверждению государственных границ, что подразумевает Нагорный Карабах в составе Азербайджана под протекторатом России.

Гукасян считает, что период создания этой комиссии выбран неслучайно. "Международное сообщество стало предпринимать беспрецедентные шаги по поддержке армянского народа. После войны акцент поставили на освобождение армянских пленных", - отметил он.

Андриас Гукасян также отметил, что эскалация на границе возникла после визита Лаврова, и связал его визит с проектом резолюции об освобождении пленных, который внесли в обращение в ПАСЕ. “Это взаимосвязанная политика, цель которой обеспечить репродукцию Никола Пашиняна, укрепление созданного Россией русско-азербайджанского (турецкого) формата отношений с Арменией, который обнуляет борьбу армянского народа за освобождение Арцаха (Нагорного Карабаха), превращая его в резервацию в составе Азербайджана", - заявил Гукасян, добавив, что данное решение России Пашинян приемлет и считает своей миссией.

Справиться с ситуацией, по его мнению, можно путем гражданского неповиновения. По его словам, от Пашиняна нужно потребовать отказаться от создания трехсторонней комиссии, поскольку делимитация границ Армении и Азербайджана означает передачу Арцаха (Нагорного Карабаха).

Действия властей Гукасян назвал нелегитимным, посему народ вправе отреагировать на эти действия своим неповиновением. Он призвал молодежь к консолидации и гражданскому неповиновению, заблокировав правительственные здания. Политические силы Гукасян призвал не вмешиваться в процесс, чтобы он не провалился, но при этом отметил возможность поддержать гражданское движение. "Улица – единственный путь национального спасения. Движение может привести к тому, чтобы Пашинян подал в отставку, либо чтобы отказался от намерения подписывать документ", - заключил Гукасян.

Отметим, что пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян 22 мая в комментарии СМИ заявила, что демаркация границы между Арменией и Азербайджаном должна быть частью процесса всеобъемлющего мирного урегулирования, в рамках которого под эгидой Минской группы ОБСЕ должны решаться вопросы деоккупации территорий Нагорного Карабаха и окончательного правового статуса Нагорного Карабаха.

Касаясь присутствия азербайджанских военных на территорию Армении Нагдалян отметила, что "выдвижение условий путем применения силы или угрозы силой является грубым нарушением международного права". "Армения не поддастся такому давлению и отвергает введение повестки о так называемых "спорных территориях", которая может создать прецедент для оправдания применения силы в других регионах”, - отметила Нагдалян.

Редактор русской версии Lragir.am, политобозреватель Наира Айрумян высказала свое сомнение корреспонденту «Кавказского узла» по поводу массового неповиновения «в условиях, когда люди думают, будто выборы смогут решить эти проблемы».

По ее мнению, неповиновение возможно с требованием отмены выборов и назначения правительства национального согласия. «Если акции неповиновения окажутся неэффективными, малочисленным, то это только укрепит наших противников в том, что любые их шаги не встретят внутреннего сопротивления. Для организации гражданского неповиновения нужны сложные и дорогие политические технологии, которые в Армении, увы, нивелированы или находятся в руках политически мотивированных сил, не нуждающихся в гражданском неповиновении», - отметила Айрумян.

Политтехнолог Карен Кочарян считает, что Гукасян с призывом к гражданскому неповиновению «прав гипотетически», но на данном этапе, как показали последние шесть месяцев, такое невозможно как физически, так и практически. «Шесть месяцев показали, что общество не готово к массовым неповиновениям», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, по его мнению, без организатора и лидера подобные акции априори невозможны, а армянское общество давно доказало, что оно идет не за партией или организацией, а за конкретным лидером. «Все ищут лидера, не силы политической, организации, общественных движений. Только лидера. Сначала хотели царя, короля, потом первого секретаря ЦК КППС, затем - президента», - отметил Кочарян.

Политтехнолог также добавил, что сегодняшние процессы, которые происходят вокруг Армении, ведут к полной сдаче Нагорного Карабаху Азербайджану. «Алиев заявил, что карабахский конфликт можно считать исчерпанным, если Армения примет целостность Азербайджана в тех границах, в которых он был в Советском Союзе, а в его составе тогда была Нахичеванская АО и НКАО. Исходя из этого заявления и всех остальных процессов, можно предполагать, что именно к сдаче Арцаха (Нагорного Карабаха) все это и ведет», - добавил Карен Кочарян.

Полномасштабные боевые действия длились до 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвинила Никола Пашиняна в капитуляции перед Азербайджаном и потребовала его отставки. Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции". Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.