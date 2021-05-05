Полиция Армении пресекла акции протеста против визита Лаврова

05 мая 2021, 22:25

Лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян и ее сторонник были задержаны у российского посольства до начала акции против визита главы МИД России Сергея Лаврова. Национально-демократический полюс отказался от шествия против визита Лаврова в Ереван, чтобы избежать провокаций и столкновений.

Как писал "Кавказский узел", сегодня у здания Министерства иностранных дел Армении прошла акция протеста переселенцев из Гадрутского района, приуроченная к визиту главы МИД РФ Сергея Лаврова. МИД должен активизировать дипломатические процессы, чтобы гадрутцы смогли вернуться домой, отметили вынужденные переселенцы.

Национально-демократический полюс провел акцию протеста против приезда в Ереван главы российского МИД Сергея Лаврова, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир на странице движения в Facebook.

Сторонники Национально-демократического полюса собрались у памятника Гарегину Нжде. В акции, по данным организаторов, приняли участие около 200 человек. Полиция стянула к месту событий дополнительные силы, в том числе "черные береты" спецназа.

Организаторы собрания зачитали обращение, осудив политику России, направленную, по их мнению, против суверенитета Армении. Для восстановления доверия к России и стратегических отношений необходимо возвращение армянских пленных, прекращение переговоров по Сюнику, восстановление формат переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ, а также замена российских войск миротворческим контингентом стран-посредников, считают авторы обращения. "В ином случае, визит Лаврова направлен против суверенитета армянского государства и нежелателен", - отмечено в обращении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в декабре признал, что села Шурнух и Воротан в Сюникской области Армении являются проблемными участками на границе и пообещал их жителям компенсации. При этом Армения считает нынешнее разграничение временным. Официальный Ереван настаивает, что процесс демаркации армяно-азербайджанской границы может начаться только после установления дипломатических отношений и создания специальной комиссии с участием экспертов-картографов и геодезистов.

Представитель Национально-демократического полюса Гарегин Чугасзян связал визит главы Лаврова с попыткой навязать Армении реализацию заявления от 9 ноября. Он предположил, что Россия добивается уступок от армянских властей, в частности, в вопросе Сюника.

Полиция задержала у российской дипмиссии лидера Европейской партии Армении (входит в Национально-демократический полюс – прим. "Кавказского узла") Тиграна Хзмаляна, а силовики запретили шествие, отметил Чугасзян. "Мы воздержимся от проведения шествия, чтобы избежать провокаций и столкновений с полицией", - сказал он.

Действия силовиков раскритиковал сторонник оппозиционного движения Ваагн Авакян, сравнив их с операцией "Кольцо" в 1990-х годах в Нагорном Карабахе. "Вы (полицейские) лучше бы с тем же усердием защищали Шуши, а не автора расчленения Нагорного Карабаха", - заявил он на митинге. Его слова вызвали недовольство среди силовиков. Началась словесная перепалка, однако избежать конфликта удалось.

Операция "Кольцо", в ходе которой, по данным армянской стороны, было депортировано население 27 армянонаселенных сел Карабаха, началась 30 апреля 1991 года и завершилась в августе того же года.

Лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян был задержан вместе с одним из сторонников до начала акции, сообщил он корреспонденту "Кавказского узла". "Нас задержали на подходе к посольству, затолкали в машину и увезли в полицейский участок, где продержали почти три часа. Составили протокол о неповиновении законному требованию полиции", - рассказал он.

Силовики заявили о недопустимости проведения протеста у особо охраняемого объекта, добавил политик. "Мы неоднократно проводили акцию у российского посольства, но вот сегодня (полицейские) решили, что Лавров болезненно отреагирует на акцию протеста", - заявил Хзмалян, назвав действия полиции предвзятыми.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По условиям мирного соглашения, которое вступило в силу 10 ноября, Армения согласилась на сохранение за Баку контроля над всеми территориями, занятыми азербайджанскими военными в результате боев. Какие территории Нагорного Карабаха перешли после осенней войны под контроль Азербайджана, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?". Новости о протестных акциях размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".