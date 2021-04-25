Следком сообщил детали дела ректора Дагестанского медуниверситета

25 апреля 2021, 17:45

Исполняющий обязанности ректора Дагестанского медуниверситета заподозрен в фиктивном трудоустройстве племянника, которое позволило молодому человеку в два раза сократить плату за обучение в вузе, сообщил сегодня Следственный комитет.

"Кавказский узел" писал, что, по данным правоохранительных органов, ректор Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ) устроил фиктивно на работу в вуз своих родственников.

Следком сегодня отчитался о расследовании уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 Уголовного кодекса России) в отношении исполняющего обязанности ректора Дагестанского государственного медицинского университета.

По версии следствия, в августе 2018 года ректор вуза издал приказ о принятии на полставки на должность зубного техника ортопедического кабинета стоматологического отделения поликлиники медуниверситета своего племянника. При этом он знал, что племянник не планирует исполнять трудовые обязанности. Фиктивное трудоустройство снизило стоимость обучения племянника на 50%, проинформировало сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Дагестану.

Часть 1 статьи 285 Уголовного кодекса России предусматривает до четырех лет лишения свободы. Комментариев от подозреваемого или его официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

На сайте Дагестанского государственного медицинского университета, по данным на 17.40 мск, не содержится комментариев относительно уголовного преследования и.о. ректора.