Инспектор ДПС и двое жителей Каспийска обвинены в махинациях с ОСАГО

20 апреля 2021, 22:49

Дело инспектора дорожно-патрульной службы и жителей Каспийска, обвиненных в фальсификации ДТП для получения страховых выплат, направлено в суд, сообщили следователи.

По версии следствия, в 2019 году инспектор ДПС в Каспийске и двое местных жителей, создав преступную группу, инсценировали дорожно-транспортные происшествия, чтобы потом получить страховые выплаты по ОСАГО. Они договаривались с владельцами автомобилей с повреждениями деталей кузова о вознаграждении за использование их машин в фальсификации обстоятельств аварии, полагают следователи. Затем, считает следствие, инспектор выезжал по вызовам на фиктивную аварию, оформлял материалы об административных правонарушениях и фиксировал повреждения автомобилей.

Инспектор и двое местных жителей, в зависимости от роли каждого, обвинены в покушении на мошенничество в сфере страхования, совершенном организованной группой (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159.5 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ) и фальсификации доказательств по административному делу (часть 1 статьи 303 УК РФ), уголовное дело направлено в суд, сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета по Дагестану на своем сайте.

Комментариев обвиняемых или их представителей относительно передачи дела в суд не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в январе 2019 года руководители школ в Левашинском районе были заподозрены в том, что по подложным документам похитили средства из Фонда социального страхования Дагестана, сообщило следствие.