Строительство трассы Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли. Фото с сайта Госагенства автодорог Азербаджана.

10 апреля 2021, 11:05

Азербайджан рапортовал о начале строительства дороги в Нагорном Карабахе

Автотрасса Гадрут - Джебраил - Шукюрбейли пройдет через 20 перешедших под контроль Азербайджана населенных пунктов Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", Госагентство автодорог Азербайджана отчиталось о завершении строительства дороги Физули – Шуша. Полностью закончить работы по асфальтированию шоссе планируется до сентября. Также 8 апреля агентство отчиталось о начале строительство двух новых дорог на перешедших под контроль Азербайджана территориях Нагорного Карабаха.

Агентство "Автомобильные дороги Азербайджана" начало строительство новой автодороги Гадрут - Джебраил - Шукюрбейли, протяженность которой составит 43 километра. Трасса будет четырехполосной и соединит между собой 20 населенных пунктов, в том числе поселок Гадрут и город Джебраил, сообщило сегодня ИА "Апа".

Автотрасса берет начало в поселке Гадрут Ходжавендского района, а и соединяется с шоссе Гаджигабул - Миндживан - Зангезурский коридор в селе Шукюрбейли Джебраильского района. Согласно проекту, на дороге будет построена одна развязка и семь мостов, а сама магистраль будет проложена через Ходжавендский, Физулинский и Джебраильский районы, отметил сегодня "Sputnik-Азербайджан".

Напомним, что 18 января активисты в Нагорном Карабахе попросили миротворцев дать возможность жителям непризнанной республики проезжать в Армению по контролируемой Азербайджаном территории. При этом они отметили, что российские военные сопровождают азербайджанские фуры, которые проезжают по территории Нагорного Карабаха. Открытие альтернативного Лачинскому коридору пути сообщения Карабаха с Арменией снизило бы напряженность в зоне конфликта, считают азербайджанские политологи. Армянские аналитики сочли дорогу через Карвачар (армянское название Кельбаджара) предпочтительной для жителей северных районов Нагорного Карабаха.

Какие территории Нагорного Карабаха перешли после осенней войны под контроль Азербайджана, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта 27 сентября – 9 ноября 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Алиев анонсировал строительство железной дороги в Шушу", "Алиев анонсировал постройку аэропорта близ Шуши", "Восстановление Шуши началось вопреки отсутствию шоссе из Физули".

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