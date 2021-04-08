Азербайджан отчитался о начале строительства двух дорог в Нагорном Карабахе

08 апреля 2021, 17:21

Дороги Худаферин-Губадлы-Лачин и Ханлыг-Губадлы пройдут через 30 перешедших под контроль Азербайджана населенных пунктов Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Госагентство автодорог Азербайджана отчиталось о завершении строительства дороги Физули – Шуша. Полностью закончить работы по асфальтированию шоссе планируется до сентября. Новые автобусные маршруты, которые планируется открыть в Шушу и другие населенные пункты, перешедшие под контроль Азербайджана, будут популярны не только у уроженцев региона и желающих вернуться на родину, но и жителей других районов страны, отметили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские журналисты.

Государственное агентство автомобильных дорог приступило к строительству четырехполосных автомагистралей Худаферин-Губадлы (армянское название - Санасар - прим. "Кавказского узла") -Лачин и Ханлыг-Губадлы. Автодорога Худаферин-Губадлы -Лачин протяженностью 66 километров будет начинаться с участка дороги Гаджигабул-Миндживан-Зангезурский коридор, проходящей рядом с Худаферинским водохранилищем. Дорога Ханлыг –Губадлы протяженностью 17 километров станет ответвлением дороги Худаферин-Губадлы-Лачин. Общая протяженность этих двух дорог составит 83 километра, проинформировало издание Haqqin.Az.

Строительные работы на участке автодороги Худаферин-Губадлы-Лачин уже начались. Строительство ведется совместно с турецкой компанией Türkiyənin Polat Yol Yapı San.və Tic. Чтобы ускорить строительство, рядом с населенным пунктом Ханлыг построен лагерь, на территории которого будут расположены асфальтобетонный завод, офис, столовая и места отдыха для работников, территория для машин, сообщил сегодня Trend.

Новые дороги Худаферин-Губадлы-Лачин и Ханлыг-Губадлы пройдут через территории Зангиланского, Губадлинского и Лачинского районов и соединят более 30 населенных пунктов в этих районах, включая города Губадлы и Лачин, сообщил "Интерфакс - Азербайджан".

Подробнее об обострении карабахского конфликта 27 сентября – 9 ноября 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".