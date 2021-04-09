Депутаты упрекнули Генпрокуратуру Абхазии в имитации борьбы с коррупцией

09 апреля 2021, 08:50

Генпрокуратура Абхазии имитирует борьбу с коррупцией расследованием дела о превышении полномочий врачами больницы в Сухуме, тогда как дела о хищениях более серьезных сумм остаются нерасследованными, указали депутаты парламента.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 апреля Сухумский городской суд по ходатайству Генпрокуратуры Абхазии отстранил от должности главного врача республиканской больницы Аполлона Гургулию, обвиняемого в превышении должностных полномочий и растрате.

18 декабря 2020 года Генпрокуратура Абхазии потребовала наказать руководство республиканской больницы. По версии Генпрокуратуры, главный врач больницы Аполлон Гургулия и его заместитель Георгий Воуба передали предпринимателю для коммерческих услуг приобретенные за счет республиканского бюджета реагенты на сумму в размере 1 262 456 рублей. Уголовное дело против Гургулии и Воубы с обвинением их в превышении должностных полномочий и заключении незаконного договора с предпринимателем Асланом Цкуа было заведено 9 февраля 2021 года. Гургулия и Воуба отвергли все обвинения.

Прокуратура пытается посредством "Дела врачей" имитировать борьбу с реальной коррупцией, считает председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Абхазии Валерий Агрба.

10 февраля на расширенной коллегии с участием президента Абхазии, Генпрокуратура рапортовала о проделанной работе, при этом поставив в пример борьбы с коррупцией исключительно проблемы Республиканской больницы, подчеркнул Аргба. "Озвучивается, что государству нанесли ущерб в 1 млн 200 тыс рублей, при этом [в Генпрокуратуре] не озвучили свои действия по таким важным делам как хищения почти 1 млрд рублей в Сбербанке и 50 млн рублей при ремонте Ткуарчалской больницы, из-за чего мы не можем приступить к строительству детской больницы уже более двух лет", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Генпрокуратура Абхазии в марте 2020 года сообщила о проверке Сбербанка Абхазии по факту хищения в 2017 году 729 млн рублей. Материалы были переданы в прокуратуру еще в 2018 году, но следствие было возобновлено в 2020 году по настоянию руководства Сбербанка, сообщило 5 февраля 2020 года "Эхо Кавказа"*.

1 февраля ведомство отметило постановление об отказе возбуждения уголовного дела в отношении Гургулия и Воуба после десятимесячной проверки, в которой не предусматривались признаки состава преступления. 9 февраля прокуратура вдруг возбуждает уголовное дело, при этом никаких процессуальных действий не проводится. Процессуальный акт не был вручен ни Гургулия, ни Воуба, ни Цкуа, то есть их лишили практически возможности защиты своих прав. Они могли бы обжаловать это в суде, добавил Аргба.

За семь лет работы в парламенте в Генпрокуратуру из Контрольной палаты и из самого парламента было направлено множество коррупционных дел, которые не получили никакой реакции, заявил депутат Алмас Джопуа. Он также считат, что "дело врачей" – это имитация борьбы с коррупцией. "Никаких доказательств виновности врачей у следствия нет, тем не менее республиканская больница "обезглавлена", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что 2 апреля Сухумский городской суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о временном отстранении от занимаемой должности главврача республиканской больницы Апполона Гургулии до "принятия итогового процессуального решения по расследуемому в отношении него уголовному делу", говорится в сообщении на сайте суда.

По постановлению суда Гургулии будет выплачиваться ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения по Абхазии, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда. Воуба и Цкуа по решению суда находятся под домашним арестом, сообщил 17 марта "Sputnik Абхазия".

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.