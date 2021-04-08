Миротворцы помогают разгружать гуманитарный груз. Фото пресс-службы МО http://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12353198@egNews

08 апреля 2021, 09:13

Миротворцы обеспечили доставку вещей и продуктов карабахским беженцам

В карабахское село Ханацах под присмотром миротворцев доставлены раскладушки, одеяла и продукты для вынужденных переселенцев и беженцев, а местная больница получила наборы медицинских приборов, сообщило Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", миротворцы за время выполнения миссии в Нагорном Карабахе сопроводили 11 колонн с гуманитарной помощью, собранной российскими благотворительными фондами для жителей непризнанной республики. Также миротворцы оказывают содействие беженцам, возвращающимся в Нагорный Карабах и паломникам. Так 6 апреля российские миротворцы сопроводили из Степанакерта паломников в монастыри Дадиванк и Амарас.

При содействии миротворцев в село Ханацах (азербайджанское название – Хачмач, – прим. "Кавказского узла") Аскеранского района (занимает территорию Ходжалинского и часть Агдамского районов Азербайджана, – прим. "Кавказского узла") доставлена гуманитарная помощь, сообщило сегодня Минобороны России. "Многодетным семьям, вынужденным переселенцам и беженцам российскими миротворцами были переданы раскладушки, одеяла, подушки, газовые горелки для приготовления пищи, продукты и вещи первой необходимости", – сообщило ведомство на своем сайте.

В местный фельдшерско-акушерский пункт и больницу также были переданы наборы первичной диагностики, в которые входят тонометры, пульсометры, глюкометры, термометры и прочее медицинское оборудование. Также при содействии миротворцев вблизи Шуши восстановлен поврежденный газопровод, саперы осмотрели территорию вокруг места, где производился ремонт, а военные сопроводили бригаду ремонтной службы, рапортовало Минобороны России.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. 

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. 

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Саперы отчитались о разминировании в Карабахе", "Жители Степанакерта остались без стабильной сотовой связи", "Азербайджанские эксперты сочли решаемой проблему с оптоволоконным кабелем в Кельбаджаре".

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