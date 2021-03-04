Активисту ПНФА Ахмедову отказано в переводе под домашний арест

04 марта 2021, 09:02

Суд отказался прекратить уголовное преследование и перевести под домашний арест члена Партии народного фронта Азербайджана Ниямеддина Ахмедова, обвиняемого в финансировании терроризма. Оппозиционер отверг обвинения, назвав их политически мотивированными.

Как писал "Кавказский узел", весной 2020 года активист Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ниямеддин Ахмедов был приговорен к 30 суткам административного ареста за нарушение карантина и неподчинение требованиям полиции. Однопартийцы активиста заявили, что силовики пытали Ахмедова, чтобы вынудить его дать показания против лидера ПНФА Али Керимли, но полиция не подтвердила эту версию. 15 мая 2020 года, когда истек срок административного ареста, Ахмедов был обвинен в финансировании терроризма. Сам оппозиционер заявил, что дело сфабриковано. В январе ему были предъявлены новые обвинения - в публичных призывах против государства и незаконном обороте запрещенных предметов.

По версии Генпрокуратуры, Ахмедов получал деньги, предназначенные для террористической деятельности, от находящегося в эмиграции в Германии Габиля Мамедова, который "создал тайную группу с целью совершения террористических действий и подрыва в Азербайджане общественной безопасности". Однако зампредседателя ПНФА Гезяль Байрамлы рассказала, что Ахмедов и Мамедов ранее были соседями, и Мамедов тогда взял в долг деньги у Ахмедова, а "спустя несколько лет после отъезда в Германию стал возвращать эти средства частями".

3 марта в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное разбирательство по делу Ниямеддина Ахмедова. В связи с условиями особого карантинного режима в зал было пропущено ограниченное число людей – в основном близкие обвиняемого. Как рассказала после заседания корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова, защита ходатайствовала о прекращении уголовного производства, а в случае неудовлетворения этого прошения - о переводе обвиняемого под домашний арест.

"Наша позиция основывалась на том, что следствие не представило достоверных доказательств вины Ниямеддина Ахмедова. Все основано на субъективных интерпретациях следователей. Для содержанию Ахмедова под стражей также нет оснований. Он не признает себя виновным и потому не намерен скрываться от следствия. С другой стороны, смысла после завершения предварительного следствия держать Ахмедова под стражей нет. Ведь современные технические средства позволяют обеспечивать содержание обвиняемого под домашним арестом", - сказала Садыгова.

Она рассказала, что Ахмедов в суде отверг обвинения и заявил, что его преследуют только из-за того, что он на публичных мероприятиях охранял лидера партии Али Керимли.

Адвокат также указала, что в течение года содержания под стражей нарушались права ее подзащитного на телефонные разговоры и свидания с родными. Она просила суд признать нарушение прав Садыгова и восстановить их. Он суд не удовлетворил ходатайства защиты и назначил слушания по существу на 10 марта, сообщила адвокат.

Отец активиста Ариф Ахмедов заявил о невиновности своего сына. "Ниямеддина сначала арестовали в административном порядке на один месяц якобы из-за нарушения карантинного режима. Он тогда вышел из дома по смс-разрешению. В суде он рассказал, что, как только вышел во двор, его схватили четыре-пять человек в штатском. Ниямеддин рассказал, что его отвезли в [отделение силовой структуры] и сильно избили. Впервые его там избили. Но судья не дал ему договорить, заявив, что в своих показаниях на прениях он сможет подробно выступить", - рассказал отец обвиняемого.

Он также указал на отсутствие возможности общения с сыном. "За год ареста мы с ним только дважды встречались. Причем, впервые - спустя девять месяцев. Ему не позволяют звонить домой. У него мать больная, она хотя бы могла услышать голос сына, немного успокоиться", - отметил Ариф Ахмедов.

Зампред ПНФА Сеймур Хази считает, что оппозиционера преследуют по политическим мотивам.

"Очевидно, что дело сфабриковано. Ниямеддину никак не могут простить того, что на митинге 19 октября 2019 года, когда против председателя нашей партии Али Керимли была совершена провокация, он до последнего был вместе с ним, защищал его. Тогда лица в штатском так и не смогли задержать Али Керимли и в итоге это сделали одетые в форму и экипированные силы спецподразделения МВД. Следствие пыталось взять у Ниямеддина показания против Али Керимли. Однако он выстоял и не оговорил лидера ПНФА, и тогда ему предъявили тяжкие обвинения", - заявил Хази корреспонденту "Кавказского узла".

Власти разрешили оппозиционерам провести 19 октября 2019 года митинг в пригороде Баку, однако активисты решили собраться возле станции метро на одной из городских площадей. Полиция предупредила, что разгонит протестующих. 17 октября оппозиционеры сообщили о задержаниях организаторов митинга, а 19 октября были арестованы шесть активистов. На самом митинге силовики провели массовые задержания. По оценке оппозиции, были задержаны около 100 человек.

Хази убежден, что в суде дело развалится. "В итоге Ниямеддин получит оправдания в ЕСПЧ, поскольку всем ясно, что это политический процесс. Было бы лучше для самих же властей прекратить этот постановочный процесс, отпустить невиновного человека", - отметил зампред ПНФА.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Напомним, в 2020 году правозащитный союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" включил Ниямеддина Ахмедова в список политзаключенных.

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