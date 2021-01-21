Активисту ПНФА Ахмедову предъявлены новые обвинения

21 января 2021, 13:10

Члену Партии народного фронта Азербайджана Ниямеддину Ахмедову, арестованному по делу о финансировании терроризма, предъявлены обвинения в публичных призывах против государства и незаконном обороте запрещенных предметов. Ахмедов отвергает обвинения, сообщили в партии. Защита намерена пожаловаться в ЕСПЧ на нарушение права Ахмедова на телефонные разговоры с родственниками.

Как писал "Кавказский узел", весной 2020 года активист Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ниямеддин Ахмедов был приговорен к 30 суткам административного ареста за нарушение карантина и неподчинение требованиям полиции. Однопартийцы активиста заявили, что силовики пытали Ахмедова, чтобы вынудить его дать показания против лидера ПНФА Али Керимли, но полиция не подтвердила эту версию. 15 мая 2020 года, когда истек срок административного ареста, Ахмедов был обвинен в финансировании терроризма. Сам оппозиционер заявил, что дело сфабриковано.

По версии Генпрокуратуры, Ахмедов получал деньги, предназначенные для террористической деятельности, от находящегося в эмиграции в Германии Габиля Мамедова, который "создал тайную группу с целью совершения террористических действий и подрыва в Азербайджане общественной безопасности". Однако зампредседателя ПНФА Гезяль Байрамлы рассказала, что Ахмедов и Мамедов ранее были соседями, и Мамедов тогда взял в долг деньги у Ахмедова, а "спустя несколько лет после отъезда в Германию стал возвращать эти средства частями".

19 января Ниямеддину Ахмедову были предъявлены новые обвинения - по статьям 233-1.1.2 УК Азербайджана (незаконный оборот предметов, исключенных из гражданского оборота) и 281.2 УК Азербайджана (публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц), сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ахмедова Зибейда Садыгова.

Подробности обвинений она раскрыть отказалась, сославшись на тайну следствия, которое ведет Генпрокуратура. По каждой из этих статей Ахмедову может грозить от пяти до восьми лет лишения свободы, сказала адвокат, добавив, что по первому обвинению в финансировании терроризма (статья 214-1 УК Азербайджана) Ниямеддину Ахмедову грозит до 14 лет лишения свободы.

По словам адвоката, после ареста Ахмедова в мае 2020 года ему не позволяют общаться с членами семьи по телефону и не предоставляли свиданий. "Допустим, что свидания не давали из-за карантина, хотя можно было организовать встречи через стеклянную перегородку, но запрет телефонных разговоров ничем не обоснован. Мы подавали жалобу в Сабунчинский районный суд, который, однако, отказался принять ее. Жалоба в апелляционный суд также оказалась тщетной. Это грубое нарушение прав арестованного", - указала Зибейда Садыгова, добавив, что защита будет подавать жалобу в ЕСПЧ.

Ниямеддин Ахмедов отвергает новые обвинения, считая их "необоснованными и абсурдными", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов.

По его словам, в партии по-прежнему связывают арест Ахмедова с тем, что он является приближенным лидера ПНФА Али Керимли и его телохранителем на общественных началах. "Это политическая месть режима Ниямеддину Ахмедову, ПНФА и ее председателю Али Керимли. На митинге Национального совета демократических сил 19 октября 2019 года Ниямеддин Ахмедов с самого начала был рядом с Али Керимли вплоть до его задержания. Именно поэтому ему мстят", - сказал он.

Власти разрешили оппозиционерам провести 19 октября 2019 года митинг в пригороде Баку, однако активисты решили собраться возле станции метро на одной из городских площадей. Полиция предупредила, что разгонит протестующих. 17 октября оппозиционеры сообщили о задержаниях организаторов митинга, а 19 октября были арестованы шесть активистов. На самом митинге силовики провели массовые задержания. По оценке оппозиции, были задержаны около 100 человек.

Отец Ниямеддина Ахмедова Ариф Ахмедов сообщил, что 19 января встретился с ним в бакинском СИЗО-1 впервые после ареста. "Встреча продолжалась около получаса. Ниямеддин сказал, что ему предъявили два новых обвинения. Якобы он готовил некое антигосударственное обращение, и у него обнаружили какое-то тайно записывающее устройство. Ниямеддин сказал, что все, что написано в обвинении, абсолютная ложь", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ариф Ахмедов.

По словам отца обвиняемого, Ниямеддина "сильно пытали", добиваясь "признания в том, чего он не совершал". "Они сфабриковали уголовное дело. Мало того, что моего сына необоснованно арестовали, так мы не можем с ним говорить по телефону, и только сейчас позволили встретиться с ним", - возмутился Ариф Ахмедов.

Представители Следственного управления Генпрокуратуры оказались недоступными для комментариев, сообщил сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в 2020 году правозащитный союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" включил Ниямеддина Ахмедова в список политзаключенных.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".