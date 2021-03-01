Жительница Дагестана арестована по подозрению в продаже ребенка

01 марта 2021, 13:33

Заключена под стражу жительница Махачкалы, которая была задержана при попытке за 800 тысяч рублей продать ребенка. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", 28-летняя жительница столицы Дагестана задержана при продаже своего новорожденного ребенка за 800 тысяч рублей, сообщил Следком.

По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемая, незадолго до рождения ребенка, предложила местной жительнице купить его за 800 тысяч рублей. Женщина согласилась, но, усомнившись в законности будущей сделки, сообщила об этом в правоохранительные органы. После рождения новорожденного при попытке его продажи подозреваемая была задержана, проинформировало 26 февраля управление Следственного комитета по Дагестану.

Суд избрал подозреваемой в продаже ребенка жительнице Махачкалы меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследуется по статье о торговле несовершеннолетними, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану на своем сайте.

"В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение", - привел сегодня ТАСС слова сотрудника пресс-службы ведомства.

Часть 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса России предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре жительница Дагестана в октябре 2020 года была задержана в Москве при попытке продать свою новорожденную дочь за 300 тысяч рублей. В последнее время случаи, когда женщины из регионов Северного Кавказа пытаются продать своих детей, встречаются очень часто, отметил руководитель движения "Альтернатива" Олег Мельников. Подобные случаи не являются в Дагестане единичными, заявила детский омбудсмен республики Марина Ежова.

Напомним, что 21 июля 2020 года Избербашский городской суд приговорил мать несовершеннолетней девочки и еще четырех жительница Дагестана к условным срокам за участие в сделке по продаже ребенка. По версии следствия, в ноябре 2014 года в Избербаше местная жительница, договорившись с тремя своими знакомыми, продала свою дочь за 200 тысяч рублей незнакомой ей жительнице Хасавюртовского района. После этого, по версии следствия и суда, с целью уйти от уголовной ответственности, в декабре 2019 года она написала заявление о пропаже младенца.