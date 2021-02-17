Отделение больницы в Цхинвале приостановило работу из-за закрытия Транскама

17 февраля 2021, 07:15

В Республиканском медицинском центре в Цхинвале приостановило работу отделение гемодиализа из-за поломки оборудования. Специалисты не могут приехать в Южную Осетию для его ремонта из-за закрытого проезда по Транскавказской магистрали, пояснила главврач отделения Мадина Джиоева.

Как сообщал "Кавказский узел", с 00.00 часов 15 февраля власти Южной Осетии закрыли Транскавказскую магистраль (Транскам) для всех машин. Причиной названы снегопад и опасность схода лавин.

В Республиканском медицинском центре в Цхинвале приостановило работу отделение гемодиализа из-за поломки оборудования. Специалисты не могут приехать в Южную Осетию для его ремонта из-за закрытого проезда по Транскавказской магистрали, пояснила главврач отделения Мадина Джиоева.

Из-за закрытия проезда по Транскаму в Цхинвале приостановило работу отделение гемодиализа Республиканского медицинского центра. В отделении вышло из строя оборудование, для ремонта которого должны были прибыть специалисты, рассказала заведующая отделением гемодиализа Мадина Джиоева. "Вышедший из строя механизм мы заказали в Германии. В понедельник приглашенные инженеры должны были приехать с ним в Цхинвал, однако закрытый из-за непогоды и угрозы схода лавин Транскам нарушил наши планы", – привел 16 февраля ее слова "Sputnik Осетия".

Оборудование вышло из строя из-за поломки насоса, пациенты отделения временно переведены в гемодиализные центры Северной Осетии, уточнила она.

Специалисты приедут и наладят оборудование сразу как только будет открыт Транскам, добавила Джиоева. "К счастью все наши пациенты проходят необходимые процедуры в гемодиализных центрах Владикавказа, они смогли вовремя выехать в Северную Осетию, угрозы их жизни ничего не представляет", – привело 16 февраля слова врача ИА "Рес".

Отметим, что гемодиализный центр на базе республиканского многопрофильного медицинского центра временно приостановил прием пациентов на прошлой неделе. В центре из строя вышел насос для гемодиализа.

Отделение гемодиализа в Республиканской больнице Цхинвала было открыто в 2019 году. В нем лечат пациентов, страдающим хронической почечной недостаточностью и пациентов с острой почечной недостаточностью, сказано в публикации.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Транскавказская магистраль", составленной "Кавказским узлом".

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Алагире ожидается снег при температуре -10 градусов, скорость ветра составит 3 метра в секунду. В ночь на 18 февраля температура воздуха снизится до -11, а скорость ветра ослабнет до 2 метров в секунду. Также прогнозируется снег. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.