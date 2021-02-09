Силовики ужесточили проверки водителей после угроз Висмурадова жителям Чечни

09 февраля 2021, 18:33

Постовые проводят антиалкогольные рейды и штрафуют за ввоз спиртного в Чечню, сообщили жители республики после заявления вице-премьера Абузайда Висмурадова о расправах за употребление алкоголя. Такие угрозы вызваны желанием властей держать жителей Чечни в напряжении, считает политолог Али Магомадов.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля было опубликовано видео, на котором вице-премьер Чечни по силовому блоку Абузайд Висмурадов объявил, что человек, задержанный в Чечне в пьяном виде, будет "уничтожен". Помимо ареста, штрафа и лишения водительских прав такого человека ждет "дополнительное наказание", заявил Висмурадов. Чеченские силовики будут трактовать эти угрозы на свое усмотрение и использовать как повод для преследования неугодных властям, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

В Чечне фактически действует сухой закон, употребление алкоголя порицается и обществом. С 2017 года в Грозном алкоголем торгует лишь один гипермаркет, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Антиалкогольной кампании в Чечне уже более 10 лет, и ограничений на употребление спиртного в республике с годами становится все больше, указано в справке "Кавказского узла" "Чечня без алкоголя: исламские каноны и диктат Кадырова".

В Чечне ужесточили проверки водителей на алкоголь

Житель Чечни Султан рассказал об антиалкогольном рейде на дорогах. По его словам, он дважды в неделю ездит возит свою сестру из станицы Знаменской в Грозный на медицинские процедуры. "И всегда кроме нас двоих еще в салоне три пассажирки. Они у меня дисциплинированные, маски надевают сразу", – отметил Султан. Он отметил, что сестра болеет давно, и на постах ППС уже узнают. "На двух постах меня даже не останавливают – делают отмашку, мол, езжай дальше. Перед въездом в город, в Старопромысловском районе, там останавливают, чтобы отметить, когда проехал и сколько человек в салоне. И никакой больше проверки", – рассказал житель Знаменской корреспонденту "Кавказского узла".

Однако в последние несколько дней Султана, по его словам, останавливают даже при выезде из Знаменской. "Заглядывает полицейский в салон машины, просит показать документы. Я показываю. Багажник просит открыть – открываю. «А что случилось?» – интересуюсь. «Да вот, очередная проверка, теперь вот рейд по выявлению водителей, употребляющих алкоголь», – отвечает гаишник. Говорю ему, ну давай алкотестер, дуну для очистки твоей совести. «Да ладно, – отвечает, – не надо». На вопрос, много ли они нашли «употребляющих», только махнул рукой: езжай дальше", – рассказал местный житель.

Он уверен, что искать среди чеченских водителей любителей спиртного дело неблагодарное. "Во-первых, и в советские времена в Чечено-Ингушетии среди водителей, совершивших ДТП со смертельным исходом, пьяных практически не было. Джигитовали – это было. Но глаза водкой не заливали. Сейчас стало больше верующих, особенно среди молодежи, а ислам – религия в этом отношении строгая. К тому же купить спиртное в Чечне практически невозможно", – подчеркнул Султан.

Житель Чечни Зелимхан рассказал, что его племяннику, третьекурснику Северо-Осетинского мединститута Адаму, пришлось заплатить штраф. "У него заболел полуторагодовалый сынишка, простыл сильно. Педиатр поставила диагноз – бронхит. Посоветовала делать или растирания спиртовые, или компресс водочный. В Грозном достать спирт или купить водку нереально. И Адам, возвращаясь из Владикавказа, купил две бутылки водки", – сообщил Зелимхан

По его словам, бутылки со спиртным его племянник вез в сумке на заднем сиденье. "На приграничном с Ингушетией посту ППС его остановили, попросили открыть сумку, и увидев водку, составили протокол, заставили платить штраф и дунуть в алкотестер. Адам попытался объяснить, для чего нужен алкоголь, и что он не употребляет алкоголь, но стоявший рядом водитель маршрутки посоветовал не пререкаться: «А то хуже будет». Пришлось моему племяннику за попытку провоза в республику спиртного заплатить штраф", – заявил Зелимхан.

Начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Ножай-Юртовскому району Мукаир Юнусов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что за весь 2020 год в этом районе не было зафиксировано ни одного случая управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

"В нашем горном районе три постоянно действующих поста ППС, еще один мобильный. Все нарушения фиксируются. За прошлый год не было среди нарушителей правил дорожного движения тех, кто за рулем находился в нетрезвом состоянии. И с начала этого года также не было таких случаев. Конечно, наши сотрудники останавливают для проверки машины, и если водитель будет вести себя неадекватно, естественно, такому водителю будет проведен экспресс-тест на алкоголь. Все экипажи имеют алкотестеры", – отметил Мукаир Юнусов.

Висмурадов продолжил тренд на угрозы не предусмотренными законом наказаниями

Политолог Али Магомадов усомнился в том, что в Чечне существуют необходимые предпосылки для проведения антиалкогольной кампании. Заявления, подобные сделанному Висмурадовым, направлены на то, чтобы держать жителей республики в напряжении, считает Магомадов.

"Они же ничего, кроме насилия, не могут ничего предложить обществу, а потому считают самым разумным держать общество при повышенном градусе напряженности", – сказал Магомадов корреспонденту "Кавказского узла".

Чеченские силовики без правовых оснований вывозили ранее из Москвы уроженцев республики, подвергали их публичному порицанию и привлекали к уборке улиц, указывал "Кавказскому узлу" юрист Александр Караваев. В 2020 году глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил изымать и сжигать автомобили тех, кто непочтительно отнесется к сотрудникам полиции, а спикер парламента Чечни Магомед Даудов угрожал изъятием автомобилей за нарушение масочного режима. Аналитики объяснили такие высказывания чувством безнаказанности.

Причиной таких угроз в адрес местных жителей политолог считает желание чеченских чиновников и силовиков выслужиться перед руководством республики. "Происходит негласное соревнование – кто предложит наиболее дикий вариант насилия под тем или иным предлогом, чтобы утвердить себя в глазах вышестоящего начальника", – пояснил Али Магомадов.

Говоря об "уничтожении" нарушителей, Абузайд Висмурадов не имеет в виду ничего конкретного, полагает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Все зависит от настроения того, кто задерживает, и от поведения того, кого задерживают. Есть категории людей, которые испытывает патологическую страсть, наблюдая, как морально унижают людей, как их избивают, пытают. Эти наказания, которыми они грозят, не ограничены рамками какого-то внутреннего кодекса поведения в среде так называемого руководства Чечни. В данном случае может успокаивать только тот факт, что в Чеченской Республике найти пьющего человека трудно, а уж водителя, который рискнет сесть в нетрезвом состоянии за руль, можно смело назвать самоубийцей", – отметил Руслан Кутаев.

По его наблюдениям, чеченские силовики в последнее время стали более откровенно фальсифицировать уголовные дела. "Теперь уже не стыдясь задержанному нагло заявляют: «Да, это я тебе положил в карман наркотики (или же засунул за ремень пояса пистолет). И ничего ты мне не сделаешь. Я прав, потому что у меня больше прав, и мне за это ничего не будет». Логика их поведения изменилась в зависимости от изменившейся в стране общественно-политической ситуации. Эти люди поступают так, чувствуя свою полную безнаказанность", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Кутаев.

Кодекс об административных правонарушениях, действующий на всей территории России, и так предусматривает достаточно суровое наказание за езду в пьяном виде, указал адвокат Николай Дьяков. "Если раньше это было просто лишение прав, то сейчас это штраф тридцать тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Если передал руль пьяному водителю – то же самое. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения наказание в виде штрафа тридцать тысяч рублей и лишение прав лишение прав на срок от полутора до двух лет А вот в случае, когда водитель пьян и не имеет прав, или лишен их, то арест от 10 до 15 суток. Если человек снова решит сесть за руль пьяным, то это уже уголовное дело по статье 264.1", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".