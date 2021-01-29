Критики Кадырова сообщили об усилении кампании в его поддержку

29 января 2021, 16:35

Количество комментариев в защиту Кадырова под публикациями его оппонентов увеличилось после смены министра информации и печати Чечни, рассказали в оппозиционном движении 1Adat. Эту тенденцию подметил и блогер Тумсо Абдурахманов, чье видеообращение к главе Чечни собрало десятки критических отзывов.

Как писал "Кавказский узел", 25 января работники чеченских бюджетных учреждений рассказали, что руководство заставляет их регистрироваться в соцсетях и оставлять критические комментарии под негативными публикациями о деятельности властей. В частности, по их словам, бюджетников обязали реагировать на публикации блогера Тумсо Абдурахманова и Telegram-канала 1Adat.

На главной странице созданного в марте 2020 года Telegram-канала 1Adat указано, что это "народное движение", которое выступает "против кадыровской диктатуры". Авторы публикуют информацию о похищениях и задержаниях на территории республики, основываясь, по их словам, на данных источников в силовых и властных кругах, а также другую критику чеченских силовиков и чиновников. Блогер Тумсо Абдурахманов после конфликта с родственником Рамзана Кадырова покинул Чечню и уехал в Европу, говорится в биографической справке о блогере, подготовленной "Кавказским узлом". О диспутах Абдурахманова с чеченскими чиновниками можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: как дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Представители властей в Чечне не скрывают требования мониторить соцсети и формировать "альтернативную" картину событий в республике, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Заурбек Садаханов.

"Секрета никакого нет: СМИ в Чеченской Республике было объявлено, что будет вестись информационная война против любого лица, которое позволяет себе то или иное инакомыслие, идущее вразрез с общепринятой политикой республики, об этом было официально объявлено. Вполне допускаю, что в любой соцсети, общедоступных информационных ресурсах есть люди, которые работают над этим, собирают информацию, потом она обсуждается, и принимаются меры. Мы знаем о существовании аналитических служб в каждом органе власти, которые все это контролируют", – сказал Садаханов.

В апреле 2019 года Рамзан Кадыров на встрече с представителями местных СМИ объявил о "новых вызовах" для республики. По его словам, журналисты должны остановить "лжецов, распространяющих сплетни, людей, которые говорят неправду". В связи с этим Кадыров объявил о реорганизации средств массовой информации, а курировать процесс поручил руководителю ЧГТРК "Грозный" Ахмеду Дудаеву, а также потребовал, чтобы все сотрудники местных медиа стали блогерами и "противостояли дезинформации" в соцсетях. В июне 2020 года Ахмед Дудаев возглавил Минпечати Чечни.

По словам адвоката, большинство комментаторов сохраняют анонимность, что свидетельствует о недобровольном или должностном характере их участия в таких информационных кампаниях.

"Люди, которые сидят в соцсетях и пытаются оказать давление на людей за инакомыслие, используют вымышленные имена. Очень и очень малое количество людей готовы открыто, под своим именем вести такую работу. Республика небольшая, им нужно появляться в обществе и делать вещи, которые им будут постыдны. Под своими именами делать это они не готовы", – сказал Садаханов.

Жаловаться в таких случаях бесполезно, считает юрист. "Чтобы понять, нужно быть в ситуации этих людей. Не имеет никакого смысла жаловаться куда-то. [...] Жаловаться на подчиненного его начальству, которое заставляет это делать? И тем не менее, я бы дал один совет. Если у кого-то не хватает сил противостоять несправедливости, то пусть хотя бы наберется смелости не аплодировать ее торжеству", – сказал Заурбек Садаханов.

Критика в адрес оппонентов Кадырова увеличилась после смены главы Минпечати Чечни

Привлечение бюджетников к пропагандистской работе началось после назначения Ахмеда Дудаева министром печати республики, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" администратор Telegram-канала 1Adat. "После назначения Ахмеда Дудаева тактика пропаганды изменилась, а точнее, привлекли бедных бюджетников на травлю в интернете критиков Кадырова и его возвеличивание в комментариях. До недавнего времени комментарии были однотипные, но сейчас, осознав то, что все над ними из-за этого смеются, они решили разнообразить, чтобы каждый от себя придумывал и писал. Даже методичку им написали, как придумывать эти комменты. Но все равно однотипные комменты присутствуют", – рассказал он.

Администрации Telegram-канала поступают сообщения от бюджетников о принуждении к такой работе, отметил он. "Бюджетники нам сообщают, что их заставляют писать плохие комменты и ставить нам "дизлайки". Но мы не публикуем все случаи, мы публикуем тогда, когда человеку не угрожает опасность. С их разрешения мы несколько раз на канале публиковали скрины, где бюджетников заставляют писать нам плохие комментарии. Они никак не могут не сделать то, что им велит начальство. Однако мы бы посоветовали защищать свои права и протестовать перед начальством, говоря, что это не входит в их обязанности. Если целый коллектив будет отстаивать права, то и начальство не сможет ничего сделать", – сказал администратор канала.

Число критических комментариев под публикациями увеличилось, подтвердил и блогер Тумсо Абдурахманов. "Не могу сказать, когда точно это началось, после назначения нового министра или до, но тенденция увеличения негативных комментариев однозначно есть", – сказал Абдурахманов корреспонденту "Кавказского узла".

При этом блогер, по его словам, не заметил качественного изменения содержательной части таких комментариев. "Комментарии в основном однотипные. Они легко выявляются, пишут всегда не по теме эфира или ролика, а что-то типа "скучный эфир", "ты уже надоел", "как всегда врешь" и тому подобное, или просто шлют [эмодзи] "палец вниз". Да, мне поступают сообщения о принуждении бюджетников. Не рискну давать советы, думаю, им самим на местах виднее, как бороться с этим явлением", – сказал Тумсо Абдурахманов.

Часть пользователей заступилась за Кадырова в комментариях к новому видео Тумсо

Сегодня на своем YouTube-канале, насчитывающем 321 тысячу подписчиков, Тумсо Абдурахманов опубликовал видеообращение к Рамзану Кадырову, в котором напомнил об истории с Салманом Тепсуркаевым.

В сентябре 2020 года широкий резонанс в Чечне и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный человек, назвавшийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с Telegram-каналом 1ADAT. Авторы канала заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики, говорится в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". На "Кавказском узле" также опубликована биографическая справка о Салмане Тепсуркаеве, чья судьба с начала сентября 2020 года остается неизвестной.

Свое видеообращение Тумсо озаглавил "Вызов Кадырову". "Кадыров говорит, что он любое [...] действие готов обосновать с трех сторон: с точки зрения Корана, то есть ислама, с точки зрения адата – это чеченские обычаи и традиции – и с точки зрения Конституции, российских законов... Кадыров [...] обоснуй нам инцидент с бутылкой по этим трем пунктам. Обоснуй с точки зрения ислама, приведи нам священные тексты [...] дозволяющие подобным образом наказывать человека. Приведи нам что-нибудь из чеченских обычаев и традиций, что дозволяло бы подобным образом наказывать человека. И приведи нам какую-нибудь статью из Конституции или Уголовного кодекса России, которая дозволяла бы подобным образом наказывать человека", – предложил блогер.

По состоянию на 16.30 мск видео набрало более 43,8 тысячи просмотров, около 3000 "лайков" и 632 "дизлайка". Под ним размещено 438 комментариев. Авторы многих из них поддержали блогера, но значительная часть пользователей подвергла его критике, заступившись за главу Чечни. ("Кавказский узел" не может утверждать, что эти и другие комментарии в защиту Рамзана Кадырова были опубликованы по принуждению.)

"Ты прекрасно видишь, что он помогает своему народу, зачем тебе это надо, лучше помолчи", – призвал, в частности, Абдурахманова пользователь Volk Gora. "Не твой уровень, Тумсо. Где Рамзан и где Тумсо... Кто ты такой, чтобы бросать вызовы Главе", – написал Hasbulat Musaev.

"Я тебе обратно задаю эти же вопросы, ответь, если у тебя есть хоть один волосок мужества на теле", – предложил блогеру Kerim Vanaev. "При чем тут Кадыров и это наказание? Ты кто, воин?" – поинтересовался Дикий Янгулбаев.

"Очень легко сидеть в кресле и комментировать, а что ты сделал для республики, кроме того что льешь грязь на всех? Есть ответ на этот вопрос?" – обратился к блогеру Муса Шатаханов. "Ты кто, чтобы Кадыров тебе что-то объяснял?" – спросил Абдурахманова Магомед Хадаев.

"Рамзан Ахматович всегда за справедливость! Лучше, чем кидать вызов, усевшись за 10000 км, приезжай и лицом к лицу спроси. Думаю, наш глава примет твой вызов и четко разъяснит, что к чему!" – написал Vapdep 095.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".