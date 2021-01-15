Политологи оценили пиар-эффект от поездок Алиева в Карабах

15 января 2021, 20:00

Президент Азербайджана частыми поездками в зону конфликта возвеличивает свою роль в возвращении контроля над карабахскими территориями и берет реванш у оппонентов, годами критиковавших его за нерешенную проблему, указали политолог Зардушт Ализаде и политтехнолог Бахтияр Гаджиев. Особое внимание Ильхам Алиев уделяет Шуши, который важен для Азербайджана, как в идеологическом, так и в экономическом и военном отношении, отметил экономист Тогрул Джуварлы.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 января президент Азербайджана анонсировал строительство международного аэропорта в Физули, который позволит сократить время на поездку в Шушу (армянское название – Шуши) для иностранных туристов. По его словам, в этом году уже должна быть возведена взлетно-посадочная полоса. Из Физули в Шушу началось строительство новой трассы, отчиталось госагентство автомобильных дорог страны.

Взятие Шуши в ноябре 2020 года стало ключевым событием осеннего обострения карабахского конфликта - после этого азербайджанские войска оказались в непосредственной близости от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, Степанакерта. Армения с потерей Шуши пошла на заключение мирного соглашения, по которому карабахские власти утрачивают контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

Алиев выступил на фоне достопримечательностей Шуши

14 января Ильхам Алиев заложил фундаменты дороги Физули – Шуша на 27-м километре трассы Ахмедбейли – Физули – Шуша, а также фундамент аэропорта в Физулинском районе, говорится в пояснении к полуторачасовому ролику, опубликованному сегодня на YouTube-канале государственного информагентства "Азертадж".

В кадре президент лично управляет автомобилем, объезжая территории, возвращенные под контроль Баку в результате осеннего обострения в зоне карабахского конфликта, получившего в Азербайджане название Отечественной войны. Он выступает перед военными и заезжает в Шушу, где посещает исторические здания мечетей.

Президент стремится лично контролировать ход восстановительных работ в Шуше, указал корреспонденту "Кавказского узла" член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОЕКИ) Тогрул Джуварлы.

"Президент Ильхам Алиев часто посещает освобожденные от оккупации территории, поскольку его задачами, как главы государства, является ознакомление с ситуацией, восстановительными работами на месте. Кроме того, как верховный главнокомандующий, он должен быть в курсе выполнения мер по укреплению безопасности на этих территориях. Наряду с этим личное появление президента является месседжем чиновникам, что восстановительные работы для него приоритет, и все нужно делать вовремя и качественно", – пояснил Джуварлы.

Азербайджан сразу после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года занялся восстановлением инфраструктуры на отвоеванных территориях, особенно активно - в Шуше. В городе до конца 2020 года было возобновлено электро- и водоснабжение. В городе открываются отделения государственных структур, где зачастую работают уроженцы Шуши. В конце декабря в городе открылись первые продуктовые магазины и кондитерская, хотя их владельцы, по оценке экономистов, и не могут рассчитывать на прибыль в ближайшей перспективе. Азербайджанская строительная компания представила проект строительства в Шуше пятизвездочного гостиничного комплекса Karabakh Victory. Власти страны также решили создать в городе сейсмическую станцию.

Поездки Алиева в зону конфликта также призваны поддержать патриотический подъем в обществе, указал Тогрул Джуварлы. Он отметил, что взятие и удержание Шуши имеют важное идеологическое значение.

"Шушу можно считать колыбелью азербайджанской музыкальной культуры, поэзии, искусства. Здесь создавались уникальные образцы азербайджанской архитектуры, ковроделия. Ускоренная работа по возрождению города преследует цели, с одной стороны, скорейшего возвращения населения, с другой – пропаганды этих мер для демонстрации мировому сообществу принадлежности города Шуша к истории и культуре Азербайджана", – сказал Джуварлы.

В начале января Ильхам Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана и поручил вернуть городу исторический облик, восстановить мечети, проводить в Шуше Дни поэзии Вагифа и фестиваль "Хары бюльбюль".

Шуша, по словам Тогрула Джуварлы, имеет также важное военно-стратегическое значение.

"Шуша – самый высокогорный населенный пункт в Нагорном Карабахе. Он буквально нависает над Ханкенди (армянское название – Степанакерт. – Прим. "Кавказского узла"). С другой стороны, рядом с Шушой проходит коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией. Поэтому Азербайджану важно укрепиться здесь с военной точки зрения, быстро провести сюда транспортные коммуникации", – пояснил Джуварлы.

Азербайджан считает своей и территорию, которая остается под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики со столицей в Степанакерте (Ханкенди). В январе азербайджанские власти опубликовали список городов, на которые распространяется система обязательного медицинского страхования, включив в него и Ханкенди.

Благодаря туристическому потенциалу Шуши имеет важное экономическое значение для Азербайджана, сказал Джуварлы.

"Шуша с культурными и историческими достопримечательностями, природными памятниками может стать новым туристическим центром Азербайджана. Туризм является одним из перспективных сфер для диверсификации экономики Азербайджана, ослабления ее зависимости от нефтяного фактора. Не случайно власти Азербайджана уже начали строить в городе Физули международный аэропорт наряду со строительством дороги Физули – Шуша. Иностранному туристу после прибытия самолетом понадобится всего час времени, чтобы добраться до Шуши. Власти даже заявили о планах строительства железной дороги в Шушу, которая может сократить время пути из аэропорта в город", – отметил Джуварлы.

Нагорный Карабах лишился двух третей территории, которую контролировал до 27 сентября. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Алиев приписывает себе заслугу возвращения территорий

Ильхам Алиев своими поездками в Нагорный Карабах старается подчеркнуть личную роль в возвращении контроля над карабахскими территориями, указал корреспонденту "Кавказского узла" директор Школы демократической журналистки, политолог Зардушт Ализаде.

"Любой политик просчитывает свои действия с учетом их влияния на общественное мнение, и с этой точки зрения в поездках Ильхама Алиева на освобожденные территории в сопровождении членов семьи есть и цели пиара. Он каждый раз напоминает, что это именно ему удалось решить проблему освобождения территорий, он – хозяин Карабаха, и к этому достижению причастна его семья. Психология подтверждает, что когда одно и то же часто повторяешь, это вбивается в сознание людей", – отметил Ализаде.

По его словам, отец нынешнего президента Гейдар Алиев также использовал такие методы. "Когда он только пришел к власти, неустанно повторял, что его пригласил Абульафаз Эльчибей (президент Азербайджана в 1992-1993 годах, смещенный со своего поста после мятежа полковника Сурета Гусейного, который и привел к власти Гейдара Алиева. – Прим. "Кавказского узла"), то есть так он обосновывал свою легитимность", – рассказал Зардушт Ализаде.

Алиев пиарит себя именно перед гражданами страны, на международную аудиторию это не рассчитано, полагает Ализаде. "В данный момент Алиеву ни к чему апеллировать к Западу. США заняты перипетиями передачи власти новому президенту, Европа поглощена решением проблем, порожденных последствиями Брекзита и пандемии коронавируса. Разобравшись, они, конечно же, постараются наверстать упущенное в процессе урегулирования конфликта, для разрешения которого почти 30 лет ничего реального не делали. Тогда им напомнят об этом", – заключил аналитик.

Визит представителей Минской группы ОБСЕ в Азербайджан, состоявшийся 12 декабря 2020 года, вызвал резкую реакцию президента Ильхама Алиева, который указал им на отсутствие результатов 28-летней деятельности группы. Он заявил, что Азербайджан урегулировал конфликт силовым путем, и дал понять, что не заинтересован в переговорах с участием Минской группы.

Алиев своими поездками в зону конфликта берет реванш у оппонентов внутри страны, критиковавших его за нерешенную проблему Нагорного Карабаха, считает глава Института общественной политики, глава консалтинговой компании Human Capital Consulting Бахтияр Гаджиев.

"В течение почти 30 лет Армения вела себя как победитель, а в последние два года руководство Армении демонстративно давало понять, что не намерено возвращать даже районы вокруг Нагорного Карабаха. Эти действия вызывали в Азербайджане давление на Ильхама Алиева, критику его политики по решению карабахского конфликта. Теперь же, когда война закончилась, и Азербайджан вернул большую часть территорий, Алиев стремится показать, что его политика была верной, и он терпеливо готовился к войне, ожидая нужного момента, а неправы оказались его критики и противники", – пояснил Гаджиев.

Он констатировал, что после победы в Карабахе Алиев "достиг невиданного роста популярности". "Однако всегда сохранять его на пике сложно. По прошествии времени на поверхность будут выходить старые беды, беспокоящие общество – чиновничий произвол, непрозрачность в расходовании госресурсов, недемократические методы управления. Все это будет влиять на рейтинг президента. Поэтому поездки на освобожденные территории преследуют, помимо объективных задач госуправления, также цели поддержания высокой популярности главы государства", – сказал Бахтияр Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что Алиев активно публикует фото и видео из своих поездок в зону конфликта, а в выступлениях использует просторечные выражения. "Уровень популярности президента будет зависеть от того, какая модель управления будет создана на освобожденных территориях, как будет вести себя власть – чиновники, насколько будут учитываться мнения людей в принятии решений, будет ли прозрачным использование средств, выделяемых на восстановление разрушенных объектов и инфраструктуры", – заключил Гаджиев.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".