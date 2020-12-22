Работа медперсонала с ковид-пациентом в палате госпиталя. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

22 декабря 2020, 13:09

Ростовская область вернула лидерство в ЮФО по приросту смертей от коронавируса

Половина из 46 новых смертей от коронавируса в ЮФО пришлась на Ростовскую область. Регион также сохранил лидерство в округе по суточному приросту случаев заражения.

Как писал "Кавказский узел", Ростовская область с 5 сентября лидирует в ЮФО по суточному приросту новых случаев заражения коронавирусом, а с 21 октября – и по суточному приросту смертей. Регион является также лидером в округе по общему числу зараженных и умерших от коронавируса. Вчера, 21 декабря, лидером в ЮФО по приросту смертей от коронавируса стал Краснодарский край, где за сутки умерли 10 пациентов, тогда как в Ростовской области – восемь.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и на Южном Кавказе. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки в Южном федеральном округе умерли 46 пациентов с коронавирусом, из них 23 в Ростовской области, 14 – на Кубани, пять – в Астраханской области и еще четыре - в Волгоградской, следует из публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по COVID-19 формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от коронавируса в федеральном округе с начала пандемии достигло, таким образом, 3690. В Ростовской области умерли 1859 зараженных, в Краснодарском крае – 809, в Волгоградской области – 413, в Астраханской – 343, в Калмыкии – 186, а в Адыгее – 80.

Тесты на коронавирус подтвердились за сутки у 1219 человек в ЮФО. Наибольшее число зараженных (385) по-прежнему зафиксировано в Ростовской области. В Волгоградской области зарегистрировано 270 новых случаев заражения, в Краснодарском крае – 187, в Астраханской области – 180, в Калмыкии – 102, а в Адыгее – 95.

Таким образом, общее число случаев заражения в ЮФО за все время пандемии составило сегодня 148612. В Ростовской области всего зафиксировано 48168 случаев, в Волгоградской – 32941, в Краснодарском крае – 26036, в Астраханской области – 17401, в Калмыкии – 13843, а в Адыгее – 10223.

Активных больных в ЮФО насчитывается 25875. Наибольшее их число, как и в предыдущие дни с 16 декабря, наблюдается в Краснодарском крае, там активных больных сегодня 7655. В Ростовской области 7500 пациентов с коронавирусом, в Астраханской области – 5155, в Калмыкии - 2265, в Адыгее – 1989, а в Волгоградской области – 1311.

По данным на 1 января, самый многонаселенный регион Южного федерального округа – Краснодарский край, где живут 5,67 млн человек. На втором месте Ростовская область с 4,197 млн жителей. В Волгоградской области живут 2,491 млн человек, в Астраханской – 1,005 млн, в Адыгее – 463 тысячи, а в Калмыкии – 271 тысяча человек, информирует сайт Росстата.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и на Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Минздрав Кубани заинтересовался роликом об отказе в госпитализации", "Кубань вернула лидерство в ЮФО по числу больных с коронавирусом", "Жители Калмыкии опасаются прививаться от коронавируса".

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