19 декабря 2020, 07:34

Прокуратура потребовала наказать руководство больницы в Абхазии

Главный врач Республиканской больницы Аполлон Гургулия и его заместитель Георгий Воуба передали индивидуальному предпринимателю для коммерческих услуг приобретенные за счет республиканского бюджета реагенты, сообщила Генпрокуратура Абхазии 18 декабря.

По данным ведомства, Гургулия и Воуба заключили договор с индивидуальным предпринимателем, безвозмездно передав по нему реагенты, приобретенные за счет республиканского бюджета на сумму в размере 1 262 456 рублей. Реагенты были использованы для оказания платных лабораторных услуг. Кроме того, для коммерческой деятельности предпринимателя ему были выделены штатные сотрудники Республиканской больницы, проинформировала прокуратура.

Ведомство усмотрело в действиях руководства больницы "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее причинение имущественного ущерба учреждению". "Внесено представление министру здравоохранения Республики Абхазия о необходимости привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в указанном правонарушении", - сказано в сообщении, опубликованном 18 декабря на сайте прокуратуры Абхазии.

Примечание:

"Главврач дагестанской больницы обвинена в крупной растрате", "Главврач больницы в Северной Осетии стал фигурантом второго уголовного дела", "Генпрокуратура Южной Осетии заявила о нецелевом расходовании средств местного спецсчета".

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